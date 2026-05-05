FOSSACESIA: INAUGURATA LA NUOVA EDICOLA
Una riapertura significativa in un periodo in cui le edicole stanno scomparendo
Dopo tempo finalmente torna un servizio per la città
Dopo mesi senza un’edicola, la città torna ad avere un presidio fondamentale per l’informazione e i servizi di prossimità. È stata inaugurata in via Lanciano n. 7, la nuova edicola, attivata all’interno della storica tabaccheria-ricevitoria Arrizza, che affiancherà alla vendita di quotidiani, riviste e libri anche altri servizi rivolti alla cittadinanza. Una riapertura che assume un significato particolare in un momento complesso per il settore, segnato a livello nazionale da un calo progressivo delle vendite e da una continua riduzione dei punti vendita. In questo scenario, l’iniziativa rappresenta un’inversione di tendenza e restituisce ai cittadini un luogo che non è solo commerciale, ma anche sociale e culturale.
Al taglio del nastro simbolico era presente il sindaco Enrico Di Giusepantonio, assieme all’assessore Umberto Petrosemolo e al consigliere delegato alle Attività Produttive Carlo Luciani, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Oggi è una bella giornata per Fossacesia e per il mondo delle edicole italiane. Mentre periodicamente assistiamo alla chiusura di tante attività, qui celebriamo una nuova apertura. Voglio ringraziare Mauro Arrizza, decano dei commercianti della nostra città, e la sua famiglia, che con sensibilità hanno scelto di investire in questo servizio, riconoscendone l’importanza per la collettività. Fossacesia è anche una città a vocazione turistica: garantire punti di riferimento come questo significa offrire accoglienza, informazione e servizi qualificati a residenti e visitatori». Il primo cittadino ha poi ribadito il ruolo delle edicole nel tessuto urbano: «Non sono soltanto luoghi di vendita, ma veri presìdi di socialità e informazione, essenziali per la vita democratica delle comunità. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere il settore, promuovendo iniziative e strumenti utili a favorirne il rilancio». La nuova apertura si inserisce dunque in un quadro più ampio di attenzione verso il commercio di prossimità e rappresenta un segnale concreto di fiducia nel territorio, restituendo a Fossacesia un servizio atteso e significativo anche in chiave turistica.
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