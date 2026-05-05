FOSSACESIA: INAUGURATA LA NUOVA EDICOLA

Dopo mesi senza un’edicola, la città torna ad avere un presidio fondamentale per l’informazione e i servizi di prossimità. È stata inaugurata in via Lanciano n. 7, la nuova edicola, attivata all’interno della storica tabaccheria-ricevitoria Arrizza, che affiancherà alla vendita di quotidiani, riviste e libri anche altri servizi rivolti alla cittadinanza. Una riapertura che assume un significato particolare in un momento complesso per il settore, segnato a livello nazionale da un calo progressivo delle vendite e da una continua riduzione dei punti vendita. In questo scenario, l’iniziativa rappresenta un’inversione di tendenza e restituisce ai cittadini un luogo che non è solo commerciale, ma anche sociale e culturale.

Al taglio del nastro simbolico era presente il sindaco Enrico Di Giusepantonio, assieme all’assessore Umberto Petrosemolo e al consigliere delegato alle Attività Produttive Carlo Luciani, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Oggi è una bella giornata per Fossacesia e per il mondo delle edicole italiane. Mentre periodicamente assistiamo alla chiusura di tante attività, qui celebriamo una nuova apertura. Voglio ringraziare Mauro Arrizza, decano dei commercianti della nostra città, e la sua famiglia, che con sensibilità hanno scelto di investire in questo servizio, riconoscendone l’importanza per la collettività. Fossacesia è anche una città a vocazione turistica: garantire punti di riferimento come questo significa offrire accoglienza, informazione e servizi qualificati a residenti e visitatori». Il primo cittadino ha poi ribadito il ruolo delle edicole nel tessuto urbano: «Non sono soltanto luoghi di vendita, ma veri presìdi di socialità e informazione, essenziali per la vita democratica delle comunità. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere il settore, promuovendo iniziative e strumenti utili a favorirne il rilancio». La nuova apertura si inserisce dunque in un quadro più ampio di attenzione verso il commercio di prossimità e rappresenta un segnale concreto di fiducia nel territorio, restituendo a Fossacesia un servizio atteso e significativo anche in chiave turistica.

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