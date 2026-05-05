TERAMO CALCIO: SI LAVORA IN VISTA DEI PLAY OFF
Nuova sfida con l’Ascoli domenica 10 maggio.
Dopo la chiusura della stagione regolare con il pari di Ascoli, il Gruppo squadra biancorosso proseguirà gli allenamenti seguendo il calendario consueto, in vista dell’avvio dei play-off.
Domenica Borgarello Vitali e compagni ospiteranno proprio la compagine bianconera, in una semifinale secca: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con lo svolgimento di due tempi supplementari e, in caso di ulteriore risultato di pareggio, accederà in finale la squadra meglio classificata. Rientrerà gradualmente in gruppo nei prossimi giorni il Capitano Federico Angiulli, dopo il lieve trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nel match casalingo con la Recanatese.
Attenzione puntata su domenica dopo il pareggio ottenuto ad Ascoli nella partita dell’ultima giornata del girone F di serie D commentata cosi dal Mister Marco Pomante «𝐶’𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑛’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑏𝑟𝑎𝑣𝑖 𝑎 𝑠𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜, 𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎, 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜. 𝐷𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑛’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎, 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖 𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜. 𝐼𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒̀ 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑖 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑦-𝑜𝑓𝑓. 𝐿𝑖̀ 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎̀ 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜, 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑖 120 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙’𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜».
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