POLITICA: M5S LANCIA “NOVA – PAROLA ALL’ITALIA”

“Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani?” A porre la domanda è il Movimento 5 Stelle e la risposta arriva dall’Abruzzo, il 16 e 17 maggio. Due giornate in cui “NOVA – Parola all’Italia” sarà nella nostra regione, accolta da centinaia di cittadine e cittadini, pronti a partecipare al più grande tavolo di lavoro nazionale per costruire il programma di governo dei prossimi anni. Tre appuntamenti che avranno come focus tutte e quattro le province: 16 maggio, dalle 10 alle 16, a Roseto degli Abruzzi, in Villa Paris, per la provincia di Teramo; sempre il 16 maggio dalle 10 alle 16 ad Avezzano, per la provincia dell’Aquila, all’ Hotel della Piana; il 17 maggio il grande appuntamento all’Aurum di Pescara, dalle 10 alle 17, per le province di Pescara e Chieti. A presentare i dettagli dell’evento in conferenza stampa il nuovo Coordinatore regionale M5S, Francesco Silvestri, il Capogruppo in consiglio regionale Francesco Taglieri, la Consigliera regionale Erika Alessandrini e i referenti dei singoli appuntamenti Massimo De Maio, Paolo Sola e Alessandra Quaranta. “NOVA – spiegano gli organizzatori – è un percorso partecipativo nazionale finalizzato alla costruzione di un programma partecipato, concreto, fattibile. Uno spazio aperto a tutte e tutti, in cui la persona torna al centro, al di là dell’appartenenza partitica, del ruolo istituzionale, della residenza o di qualsiasi altra etichetta.Un’esperienza senza precedenti nel panorama politico italiano: chi partecipa a NOVA è NOVA, non uno spettatore, ma parte attiva di un processo tangibile, aperto, reale.“

“La formula è quella degli Open Space Technology: niente comizi, niente palchi, niente lezioni dall’alto. I partiti fanno un passo indietro e lasciano spazio alle persone, alla società civile al mondo dell’associazionismo e delle realtà che quotidianamente lavorano sul territorio. Ognuno potrà proporre un tema, discuterlo, contribuire alla costruzione di soluzioni concrete. Un luogo di confronto dove le idee non si applaudono, si costruiscono. Temi reali – continua Francesco Silvestri – discussi da personereali per trasformare il dialogo in soluzioni, con l’obiettivo di tracciare la strada che la comunità progressista vuole percorrere. Alla fine della giornata verrà prodotto un report immediato con i temi affrontati e le proposte emerse, che sarà restituito a tutti i partecipanti: il primo risultato tangibile di un lavoro collettivo. Gli Open Space abruzzesi sono la tappa di un percorso nazionale. Le idee raccolte in tutte le regioni d’Italia diventeranno proposte programmatiche che il Movimento 5 Stelle porterà al tavolo della coalizione progressista, per costruire un governo che parta dai bisogni reali di persone, professionisti, imprese e società civile”.

“Viviamo una fase in cui il dibattito politico è soffocato da modelli autoritari e da leadership che ogni giorno mettono in discussione le regole più elementari della democrazia”, spiegano Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini. “In un simile scenario,segnato anche da guerre, tensioni internazionali e una crisi economica che pesa sulle famiglie e sulle imprese, rimettere al centro la partecipazione non è uno slogan, ma una necessità democratica e una chiara scelta politica. Per questo il Movimento 5 Stelle ha scelto di avviare NOVA, proseguendo l’esperienza partecipativa che si è svolta per l’assemblea costituente lo scorso anno. Una risposta alla politica vuota, schiacciata sulla ricerca del facile consenso a discapito di una programmazione efficace e soluzioni efficienti”. Gli appuntamenti del 16 e 17 maggio sono aperti anche a esponenti e sostenitori delle altre forze della coalizione progressista. Perché punti di vista diversi su problemi comuni non sono un ostacolo, ma una ricchezza. Senza confronto, non c’è futuro. Per questo invitiamo tutte e tutti a esserci attivamente”, concludono.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA