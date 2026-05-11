CHIETI: ARRIVA IL GIRO D’ITALIA DEL MADE IN ITALY

Un ologramma che entra in scena, una voce di intelligenza artificiale che dialoga con i presenti, studenti, imprenditori e ministri seduti allo stesso tavolo. Non è la scenografia di un film: è la fotografia di come l’Abruzzo sceglie di raccontare la propria industria. Giovedì 14 maggio, al Live Campus Dromedian di Chieti Scalo (via Erasmo Piaggio 35), va in scena la tappa abruzzese del «Giro d’Italia del Made in Italy», riconosciuta ufficialmente dal Ministero come Giornata del Made in Italy in Abruzzo. L’iniziativa è promossa dal Polo d’Innovazione del Made in Italy, dalla Fondazione Imprese e Competenze e da Assosomm, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il coordinamento nazionale delle Case del Made in Italy. La mattinata (9:30–12:30) è dedicata ai giovani: studenti delle scuole superiori, ITS e IFTS incontrano le filiere produttive del territorio per scoprire i percorsi tecnici oggi più richiesti dal mercato. Un orientamento che parte dalle aule e arriva direttamente nei reparti. Il pomeriggio (15:00–17:30) cambia registro. Si apre con un video introduttivo di EVA, l’intelligenza artificiale sviluppata nell’ambito dei progetti di ricerca, e con l’ingresso di Michele Muzio, HR Senior Legal Dromedian – prima in versione olografica, poi in carne e ossa – che dialoga con EVA davanti al pubblico. Sotto il titolo «Innovazione Audace: Presente, futuro e OLTRE», la sessione presenta i progetti di ricerca curati da Innovazione Audace con gli interventi del Prof. Orazio Spoto, Scienziato politico esperto in Formazione e Lavoro, e prosegue con il contributo della Fondazione Made in Italy: Giovanni Brugnoli (Presidente), Fabiola Gallo (MIMIT) e Fabiana Bonato (Assosomm).

Le conclusioni sono affidate ad Angelo D’Ottavio, Presidente del Polo d’Innovazione del Made in Italy, e Adriano Valente, Gruppo Dromedian. I saluti istituzionali saranno portati dall’Assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca e dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. A chiudere la giornata, ancora Michele Muzio, che inviterà i presenti a interagire direttamente con EVA. «Quest’anno il Giro d’Italia del ciclismo e il Giro d’Italia del Made in Italy fanno entrambi tappa in Abruzzo – ha dichiarato Angelo D’Ottavio –. Sono due eventi che hanno in comune la corsa e il guardare avanti, con tutta la forza, il coraggio e la tenacia necessari. Come nello sport, occorrono preparazione, allenamento giornaliero e spirito di squadra per raggiungere grandi traguardi. Siamo orgogliosi di ospitare una tappa nazionale che valorizza il legame indissolubile tra formazione, innovazione e tessuto produttivo, per costruire insieme il futuro del saper fare italiano».

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