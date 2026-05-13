ORTONA: NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO PORTO

Il Consiglio comunale di Ortona ha approvato la nomina dei componenti dell’assemblea generale del Comitato Porto, organismo con compiti consultivi sulle principali questioni riguardanti lo scalo ortonese e le attività connesse alla portualità. L’assemblea generale sarà composta dal sindaco Angelo Di Nardo, che detiene anche la delega al Porto, da cinque consiglieri comunali, votati all’unanimità, e da undici esperti individuati attraverso il voto a scrutinio segreto. Per la maggioranza i consiglieri sono Franca Patriarca, Ilenia Buzzelli e Pasqualino D’Angelo; per la minoranza Cristiana Canosa e Maria Zannini.

Per quanto riguarda gli undici esperti, in base all’esito dello scrutinio, sui 27 candidati risultano nominati Andrea Mangi, Achille Cristiano Bottega, Tommaso Claudio Caraceni, Massimiliano Fausto Caraceni, Antonio Serafini, Davide Tucci, Alessio Cipriani, Arnaldo D’Angelo, Giovanni Camillo Iannucci, Elisabetta Orofino e Mario Sarchese. Il Comitato Porto rappresenta uno strumento di confronto e partecipazione sulle tematiche legate allo sviluppo dello scalo ortonese, con funzioni consultive e propositive a supporto dell’amministrazione comunale e delle attività connesse alla portualità.

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