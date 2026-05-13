INAUGURATI CORSI DI FORMAZIONE DEL POLO SNA DELL’ABRUZZO

Rafforzare la formazione pubblica sul territorio, con una particolare attenzione ai temi della prevenzione e gestione delle emergenze nonché della ricostruzione, e consolidare competenze e innovazione amministrativa al servizio delle comunità locali: questi i principali obiettivi del Polo territoriale SNA dell’Abruzzo di cui oggi, presso Palazzo Spaventa, all’Aquila, sono state inaugurate le attività formative. Alla cerimonia sono intervenuti il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, la Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paola Severino, il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il prorettore alla didattica dell’Università dell’Aquila, Fabrizio Rossi, il coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione post sisma 2009, Mario Fiorentino, il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli.

“L’avvio delle attività formative presso il Polo territoriale dell’Abruzzo rappresenta un risultato importante nel percorso di valorizzazione del capitale umano della Pubblica amministrazione. La formazione continua delle nostre persone è una leva strategica per costruire istituzioni sempre più moderne, efficienti e vicine ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Il nostro obiettivo è di continuare a offrire opportunità concrete di aggiornamento e crescita professionale, favorendo l’innovazione e la diffusione di competenze fondamentali per affrontare le prossime sfide. Con la sinergia di tutti gli attori coinvolti, il Polo dell’Abruzzo ci permette di rafforzare il rapporto con le amministrazioni locali, sostenendo percorsi di sviluppo coerenti con le esigenze del territorio”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. “L’Abruzzo è un importantissimo Polo territoriale SNA ed è il risultato di una collaborazione istituzionale vera ed efficace. Nell’ epoca delle emergenze, che mettono alla prova la capacità della PA di rispondere con tempestività e competenza, il programma formativo dell’Abruzzo sarà un punto di riferimento centrale sui temi della prevenzione, delle emergenze, della ricostruzione e anche dell’innovazione amministrativa. Domani, infatti, prenderà il via un primo importante ciclo formativo, realizzato in partnership con la Corte dei Conti, dedicato alle riforme normative, alla contabilità pubblica e alla gestione economico-finanziaria delle crisi“, ha sottolineato la Presidente della SNA Paola Severino.

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