Torna all’Aquila anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi e consolidati dell’estate cittadina. È in programma dal 7 al 13 agosto la nuova edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle” promossa dal Comune dell’Aquila e organizzata da Marco Reato in memoria di Aquino Reato, storico ideatore della manifestazione. ‘edizione di quest’anno assume un significato ancora più speciale perché si inserisce nel programma di Capitale italiana della Cultura, contribuendo ad arricchire il calendario degli eventi estivi che animeranno il centro storico. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha scelto di riportare il cinema all’aperto nella sua sede originaria di piazza del Teatro, uno degli spazi più rappresentativi del centro storico, rafforzandone la vocazione culturale e la funzione di luogo di incontro, partecipazione e socialità. La rassegna propone sette proiezioni serali, tutte con inizio alle ore 21.00 e a ingresso gratuito. Particolare attenzione è riservata anche quest’anno all’inclusione, tutte le pellicole in programma saranno infatti sottotitolate per i non udenti, garantendo la piena accessibilità delle proiezioni.

“Riportare questa rassegna in piazza del Teatro, proprio nell’anno in cui L’Aquila è Capitale italiana della Cultura, significa restituire ai cittadini un luogo simbolo del centro storico e rafforzare un’offerta culturale sempre più diffusa, accessibile e di qualità. È un appuntamento molto atteso dagli aquilani che unisce generazioni diverse e mantiene vivo il ricordo di Aquino Reato, il cui impegno e la cui passione hanno lasciato un segno importante nella vita culturale della nostra città” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

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