PORTO DI ORTONA, ARRIVANO 42 MILIONI DI EURO

La commissione Infrastrutture della Conferenza delle regioni ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede un finanziamento di 42 milioni di euro per il porto di Ortona all’interno del programma degli interventi infrastrutturali in ambito portuale, confermando il ruolo centrale dello scalo abruzzese nello sviluppo della logistica e dell’economia del Medio Adriatico. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis. “Si tratta di un risultato di grande importanza per l’Abruzzo e per il porto di Ortona. Non solo le risorse a disposizione non vengono perse, come qualcuno cerca di propagandare, ma ne vengono aggiunte delle altre. Questi investimenti consentiranno di rafforzare la competitività dello scalo, migliorarne l’efficienza e sostenere la crescita dell’intero sistema produttivo regionale”, ha sottolineato D’Annuntiis.

“Accogliamo con soddisfazione il via libera della Commissione Infrastrutture della Conferenza delle Regioni allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che destina 42 milioni di euro al porto di Ortona nell’ambito della Programmazione Nazionale Porti”. Lo afferma il sindaco Angelo Di Nardo. “Le risorse previste rappresentano un investimento strategico per il futuro dello scalo ortonese e del sistema economico abruzzese. Il provvedimento assegna infatti 30 milioni di euro per il primo stralcio del progetto di potenziamento e ampliamento del porto, con il rafforzamento della banchina di riva previsto dal Piano Regolatore Portuale, 8 milioni di euro per ulteriori interventi di potenziamento dello scalo e 4 milioni di euro per la ristrutturazione del Molo Martello. “È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione perché conferma, con atti concreti, la centralità del porto di Ortona nelle strategie nazionali per lo sviluppo della portualità italiana – va avanti Di Nardo – Parliamo di un investimento che rafforza la competitività dello scalo, crea le condizioni per attrarre nuovi traffici commerciali e consolida il ruolo di Ortona come principale porto dell’Abruzzo. Sono opere attese da tempo che contribuiranno a rendere il nostro porto più moderno, efficiente e capace di sostenere la crescita del tessuto produttivo regionale”.

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