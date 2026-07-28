La dott.ssa Francesca Di Donna è la nuova direttrice sanitaria dell’ospedale di Avezzano. La professionista, finora in servizio come dirigente nella stessa direzione sanitaria di presidio, è stata investita del nuovo ruolo, nei giorni scorsi, con un atto del Manager della Asl Paolo Costanzi. “La nomina della dott.ssa Di Donna”, dichiara il Direttore generale, “riempie una casella importante nell’organigramma del presidio di Avezzano perché rappresenta il vertice della gerarchia della struttura. Il conferimento del nuovo incarico di direttrice sanitaria contribuirà a migliorare la programmazione delle attività del presidio, essendoci ora una guida stabile e strutturata. La scelta è caduta su una professionista di indiscusso valore che ha dimostrato competenza e professionalità nel lavoro finora svolto come dirigente sanitario”

Sulla nomina interviene anche il Direttore sanitario aziendale, Carmine Viola. “Nell’augurare buon lavoro alla neo direttrice sanitaria, che merita l’incarico per le sue capacità professionali”, afferma Viola, “colgo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Lora Cipollone, attualmente in pensione, che per molti anni ha svolto egregiamente il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale di Avezzano formando e facendo crescere, tra l’altro, giovani e competenti professionisti tra cui la stessa Di Donna”

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