Si è svolta nel segno di una straordinaria partecipazione la quarta edizione de “Il Bello Resta”, il concorso artistico nato in ricordo di Flavia Di Bonaventura (scomparsa in un incidente nell’agosto del 2022) per celebrare l’arte come strumento di condivisione e custode di una memoria che non sbiadisce. La giornata speciale interamente dedicata alla creatività, che sabato scorso ha animato la Villa Comunale, è stata organizzata dall’associazione Il Bello Resta ETS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (Assessorato alla Cultura) e sotto la direzione artistica di Bruno Cerasi. L’intera manifestazione si è svolta alla preziosa presenza dei familiari di Flavia, degli amici e delle amiche e ha visto la partecipazione istituzionale del Sindaco Mario Nugnes e della Consigliera Comunale Simona Di Felice. L’edizione di quest’anno, intitolata “Da cosa nasce cosa”, si è articolata in due sezioni principali: l’Estemporanea di pittura e disegno e il Concorso fotografico a tema. Il parco della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi si è trasformato dalle 10:30 alle 18:30 in un vivace laboratorio a cielo aperto. L’estemporanea di pittura e disegno ha fatto registrare il sold-out dei posti disponibili con 25 iscritti. Le opere realizzate sono state valutate dalla giuria presieduta da Maria Giovanna Palermo e composta da Evelina Silvestroni e Francesco Di Matteo. Lorenza Palandrani è risultata vincitrice del primo premio, mentre Matteo Di Berardino, si è aggiudicato il secondo premio. La giuria ha inoltre premiato Verino Iacovitti con il terzo premio e il premio della critica, mentre a Sofia Torzolini è andata la menzione speciale come studente.

A partire dalle ore 21:00, la Villa Comunale ha ospitato la cerimonia conclusiva con le premiazioni ufficiali di entrambi i concorsi. La cerimonia è stata splendidamente intervallata dal concerto dell’artista Glomarì, la cui proposta musicale unica e la profonda sensibilità artistica hanno regalato al pubblico presente momenti di intensa emozione e suggestione. “Questa splendida giornata dimostra come Roseto sappia stringersi attorno ai valori più autentici della condivisione e del ricordo. “Il Bello Resta” fa sì che il ricordo di Flavia rimanga vivo nel luogo principe della cultura come la Villa Comunale, che già ospita un murale di Millo a lei dedicato – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Cultura Francesco Luciani – Un presidio di memoria e comunità che, anno dopo anno, cresce e si rinnova grazie all’impegno straordinario dell’Associazione Il Bello Resta ETS, degli amici e delle amiche e alla forza dei familiari. L’arte diventa così il linguaggio universale attraverso cui il suo sorriso continua a vivere in mezzo a noi”.

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