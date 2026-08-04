DAL CIPESS OLTRE 75 MILIONI PER L’ABRUZZO

Sono oltre 75 i milioni che il Governo Meloni destina all’Abruzzo attraverso la riprogrammazione approvata nel corso della seduta Cipess di oggi, a cui ha partecipato l’assessore Umberto D’Annuntiis. 33,3 milioni di Fondi della Coesione saranno disponibili per le infrastrutture e lo sviluppo economico del territorio, 42 milioni saranno destinati al porto di Ortona e 1 milione al completamento del teatro de L’Aquila. “Questa importante riprogrammazione porta fondi significativi per lo sviluppo del territorio abruzzese nel suo complesso. La seduta Cipess ha confermato anche l’intervento finanziario annunciato ieri nel corso della visita al porto di Ortona, insieme con il nuovo presidente dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico centrale, Mirco Carloni. La seduta odierna del Cipess, infatti, ha approvato lo schema di decreto del Mit e del Mef per la ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali, che ha destinato proprio al Porto di Ortona 42 milioni di euro.

“Accolgo con grande soddisfazione la proposta di riprogrammazione delle risorse già assegnate con i Fondi di Coesione, che consentirà di garantire l’avvio di progetti importanti per il futuro dell’Abruzzo. Nel corso della seduta è stata infatti riprogrammata anche la copertura finanziaria pari a un milione di euro, necessaria al completamento del Teatro Comunale dell’Aquila. Si tratta di un risultato importante per la città dell’Aquila, perché consente di portare a compimento un intervento strategico per la piena rifunzionalizzazione di un bene di grande valore culturale e civile, restituendo alla comunità un luogo centrale per la vita artistica e sociale del territorio. Desidero ringraziare il Governo Meloni, i Ministeri della Coesione, dell’Economia e delle Infrastrutture e della Cultura, oltre alla Struttura tecnica di missione ‘Sisma 2009’, coordinata da Mario Fiorentino, per il lavoro svolto con competenza, attenzione e spirito di collaborazione istituzionale. La capacità di fare sistema tra istituzioni, recuperando risorse già disponibili e orientandole verso obiettivi prioritari, rappresenta la strada giusta per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e valorizzare il patrimonio culturale abruzzese”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

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