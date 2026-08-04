TREGLIO: CONCORSI PER NUOVE ASSUNZIONI

Solidità finanziaria, efficienza burocratica e uno sguardo rivolto al futuro della comunità. Il Comune di Treglio approva il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e dà il via a un importante piano di potenziamento del personale con nuove procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato. Un risultato reso possibile dall’inquadramento dell’ente tra i “comuni virtuosi”, traguardo raggiunto grazie a bilanci consuntivi costantemente positivi che oggi garantiscono una maggiore capacità assunzionale e la possibilità di strutturare organicamente la macchina amministrativa. Questi i bandi e le nuove figure professionali ricercate: Istruttore Tecnico (Tempo pieno e indeterminato – 36 ore settimanali): bando rivolto a geometri, architetti e ingegneri, già pubblicato sul portale InPA (scadenza 30 agosto 2026). La figura andrà a rafforzare l’Ufficio Tecnico, snodo cruciale per l’attuazione del Piano Regolatore, per lo sviluppo ecosostenibile e per l’esecuzione di opere pubbliche come marciapiedi, piste ciclopedonali e illuminazione. Agente di Polizia Locale (Tempo parziale e indeterminato – 18 ore settimanali): procedura avviata tramite richiesta di scorrimento delle graduatorie attive inviata ai comuni della provincia di Chieti. L’obiettivo è affiancare l’agente già in servizio per garantire una presenza capillare e consentire le operazioni che richiedono la presenza contemporanea di due operatori. Operatore Specializzato (Tempo pieno e indeterminato – 36 ore settimanali): concorso di prossima indizione (ex cat. B) per la selezione di un operaio versatile, esperto nella manutenzione del verde, della viabilità e del patrimonio comunale, con competenze sia manuali sia nell’uso di macchinari specifici.

«Negli ultimi dieci anni amministrare è diventato un compito sempre più complesso – sottolinea il Sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella –. Le necessità burocratiche sono aumentate, la digitalizzazione richiede competenze costantemente aggiornate e i cittadini, giustamente più attenti e propositivi, chiedono risposte rapide ed efficaci. Vedere la crescita che il nostro Ente sta dimostrando, sia nella stabilità economica sia nell’organizzazione interna, è una soddisfazione enorme». Il primo cittadino rimarca inoltre il valore strategico dei nuovi innesti: «Vogliamo trasformare Treglio in un paese modello per le famiglie che scelgono di investire qui il proprio futuro. Per realizzare marciapiedi, ciclabili, un’illuminazione efficiente e servizi di trasporto moderni servono tecnici e professionalità preparate che riescano a coadiuvare l’Amministrazione. Allo stesso modo, in un momento in cui la sensibilità sul tema della sicurezza è altissima, il potenziamento della Polizia Locale rappresenta una risposta concreta per garantire un presidio costante e far percepire ai cittadini una presenza rassicurante e attiva sul territorio».

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