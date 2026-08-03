APPROVATO IN SENATO DDL SULLA MEMORIA DI MARCINELLE

“Il Senato della Repubblica ha approvato oggi all’unanimità il disegno di legge di cui sono primo firmatario, che dichiara monumenti nazionali la Piazza Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello. Un voto che rappresenta un momento di straordinario valore istituzionale e simbolico, nell’anno in cui ricorre il settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle“.Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, primo firmatario del provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato.”Con questo voto – prosegue Sigismondi – il Senato compie un gesto importante nei confronti di tutte le vittime della tragedia dell’8 agosto 1956 e delle loro famiglie. Marcinelle non è soltanto una delle pagine più dolorose dell’emigrazione italiana, ma è anche il simbolo del sacrificio, della dignità e del coraggio di migliaia di nostri connazionali che lasciarono la propria terra per garantire un futuro migliore alle loro famiglie. Quel sacrificio appartiene alla storia d’Italia e merita di essere custodito e tramandato alle future generazioni“.”La Piazza Caduti di Marcinelle, cuore delle commemorazioni istituzionali, e la Cappella delle Vittime di Marcinelle, che custodisce le spoglie dei ventidue minatori di Manoppello morti nella tragedia, rappresentano due luoghi simbolo della memoria nazionale. Questo disegno di legge nasce dalla richiesta dei familiari delle vittime, delle associazioni, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Manoppello, affinché questi luoghi ottenessero la dichiarazione di monumenti nazionali. Un riconoscimento che contribuisce a sottrarli all’usura del tempo e che ribadisce che l’Italia non dimentica i propri figli“, osserva il parlamentare.

“Desidero ringraziare il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la Conferenza dei Capigruppo per aver consentito la calendarizzazione di questo primo passaggio parlamentare prima dell’8 agosto, nel settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. Ringrazio, inoltre, tutti i componenti della Commissione Cultura e i colleghi senatori che, con il loro voto unanime, hanno reso possibile questo importante risultato. Un ringraziamento particolare va ai cofirmatari del disegno di legge, i senatori Guido Liris e Roberto Menia, e all’onorevole Guerino Testa, che alla Camera dei Deputati ha presentato un analogo provvedimento.“Il disegno di legge passerà ora all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. Confido che anche questo ultimo passaggio possa concludersi rapidamente, consentendo al Parlamento di conferire definitivamente il riconoscimento di monumenti nazionali alla Piazza Caduti di Marcinelle e alla Cappella delle Vittime di Marcinelle, due luoghi simbolo della tragedia di Marcinelle e del sacrificio del lavoro italiano nel mondo“, conclude Sigismondi.

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