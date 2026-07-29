TORNA PIOVANO: 70 GIOVANI IN CONCERTO A LANCIANO

Sono settanta i giovani musicisti accorsi a Lanciano già da inizio settimana per il secondo periodo di formazione orchestrale che culminerà con il grande concerto dell’Orchestra Sinfonica Fedele Fenaroli diretta dal M° Luigi Piovano, in programma per domenica 2 agosto, alle ore 21, nella piazza d’armi delle Torri Montanare di Lanciano. Ambizioso il programma scelto per questo concerto con Egmont, ouverture in fa minore, op. 84 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo”, op. 95 di Antonin Dvoràk. Le musiche vogliono essere un omaggio al compositore tedesco di cui il prossimo anno ricorreranno i cento anni dalla morte e insieme uno sguardo ottimista al futuro con la sinfonia speranzosa di Dvoràk. «Il programma che abbiamo scelto prevede un grande organico – commenta il direttore artistico Emf, Andrea Tenaglia – che darà la possibilità ai giovani musicisti di eseguire brani che nei percorsi di studio classici, spesso, vengono tralasciati. Da qui l’importanza dei nostri corsi musicali estivi come vetrina per tutti i ragazzi che partecipano».

Atteso è il ritorno del M° Luigi Piovano alla bacchetta dell’Orchestra Sinfonica Fedele Fenaroli, a dieci anni dalla sua ultima volta a Lanciano, dopo i nove anni come direttore artistico dell’Emf dal 2008 al 2016. Insieme a lui, ci saranno i docenti Ludovico Tramma, Silvio Di Rocco, Carlo Onori e Andrea Corsi. I biglietti sono in vendita sul circuito Diytickets, nelle rivenditorie autorizzate e nella segreteria dell’associazione Amici della Musica – Fedele Fenaroli, in largo dell’Appello, a Lanciano.

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