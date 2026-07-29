Un evento di grande valore culturale e scientifico si è svolto a Rocca san Giovanni. Ospite della II edizione di “Rocca San Giovanni Lecture” è stato il Prof. Enzo Marinari, tra i più autorevoli fisici teorici italiani, professore presso l’Università di Roma “La Sapienza”, studioso di sistemi complessi, meccanica statistica e intelligenza artificiale. Marinari ha parlato di complessità, dell’impatto sul mondo reale e del ruolo che essa riveste nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, con uno sguardo alle profonde trasformazioni che queste tecnologie stanno producendo nella società e nella storia. A guidare la conversazione è stata la giornalista e storica Maria Rosaria La Morgia e il Prof. Vittorio Rosato, esperto di fisica computazionale e scienze della complessità. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi e dall’associazione culturale Ericle d’Antonio.

“Sono grata al Professor Marinari che con la sua capacità divulgativa ci ha offerto una prospettiva preziosa su un argomento di grande attualità e ci ha aiutati a capire meglio come l’intelligenza artificiale sta cambiando sta cambiando il mondo del lavoro, della ricerca e della nostra quotidianità.” ha dichiarato Antonella Colantonio presidente del Rotary “ringrazio il nostro socio Vittorio Rosato per il suo prezioso impegno anche in questa iniziativa. Con questa serata il Rotary ha messo in pratica uno dei suoi Campi d’Azione: promuovere l’educazione e lo sviluppo delle comunità.”

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