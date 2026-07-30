ORTONA: INAUGURATO IL TRATTO NORD DELLA PISTA CICLABILE

È stato inaugurato questa mattina il tratto nord della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi che collega la spiaggia della Ritorna ai Ripari di Giobbe, per una lunghezza complessiva di oltre due chilometri. L’intervento rende percorribile uno dei tratti più suggestivi del litorale ortonese, recuperando parte dell’ex tracciato ferroviario e restituendo alla fruizione pubblica un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e la valorizzazione turistica del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, il sindaco, Angelo Di Nardo, il vicesindaco, Simone Ciccotelli, l’assessore con delega alla Pista ciclopedonale, Fabio Palermo, il consigliere regionale Nicola Campitelli, amministratori comunali, tecnici e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella realizzazione dell’opera.

“Oggi è una bellissima giornata perché inauguriamo un’infrastruttura importante destinata a rafforzare ulteriormente l’attrattività del nostro territorio – dichiara il sottosegretario D’Amario – La pista ciclopedonale rappresenta un investimento strategico per il turismo e per la valorizzazione delle straordinarie bellezze della nostra costa. Questo è un progetto che viene da lontano e che oggi compie un ulteriore passo avanti grazie a un investimento di 1,8 milioni di euro nell’ambito dei fondi Fsc 2014-2020. Ma il nostro lavoro non si ferma qui: siamo al lavoro per reperire ulteriori finanziamenti che consentano di prolungare il tracciato fino a Francavilla al Mare. Il Comune di Ortona ha già predisposto una progettazione da circa 6 milioni di euro per questo intervento e l’obiettivo è quello di completare un collegamento che unirà Francavilla alla Costa dei Trabocchi, rendendo ancora più competitivo e attrattivo l’intero sistema turistico della costa abruzzese”.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA