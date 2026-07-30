Sono state domate dopo alcune ore le fiamme di un incendio che si è sviluppato nella zona di via Dante Alighieri a Civitaluparella. Intorno alle 4 del mattino, il fumo e il fuoco provenienti dalle balle di fieno all’interno di una stalla hanno allarmato i residenti della zona. «Sono stata avvisata da mia zia, che abita poco distante», racconta la proprietaria del terreno. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. «Per fortuna siamo riusciti a mettere in salvo tutti i cavalli». Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio.

In un post sui social l’amministrazione comunale ha scritto “Esprimiamo la nostra vicinanza e piena solidarietà alla concittadina Aurelia D’Orazio e alla sua famiglia, per il grave incendio che ha colpito la loro proprietà. Gli eventi di questo tipo, oltre al danno materiale, generano apprensione, in tutta la comunità. A tal proposito, ci teniamo ad evidenziare che, se vi è la convinzione o anche soltanto il sospetto che si tratti di un gesto doloso o che vi siano responsabilità precise, deve essere proposta, tempestivamente, formale denuncia alle forze dell’ordine, che sono le uniche autorità preposte ad indagare ed, eventualmente, ad individuare i responsabili.”

@ RIPRODUZIONE RISERVATA