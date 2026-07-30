Fervono i preparativi a Filetto, piccolo centro in Provincia di Chieti, per festeggiare, come ormai avviene da quasi venti anni, il peperoncino piccante. La Pro Loco sta mettendo a punto anche gli eventi collaterali del Festival che si terrà dal 6 al 9 agosto. A Filetto, la passione per il “lazzaretto” — come viene comunemente chiamato il peperoncino piccante in queste zone — appartiene all’identità stessa della comunità. Una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, custodita all’interno delle mura domestiche e poi condivisa con migliaia di visitatori durante l’ormai storico festival estivo. La coltivazione del peperoncino non è una produzione industriale, ma un rito diffuso: sono tantissime le famiglie che dedicano un piccolo appezzamento di terra, o un angolo dell’orto, al peperoncino filettese. “Ci vuole lavoro, pazienza, ma continuo a custodire e seminare ogni anno i semi così come hanno fatto mio nonno e mio padre” dice la signora Felicetta che con devozione antica, seleziona anno dopo anno le bacche migliori della sua raccolta per estrarne i semi, conservarli durante l’inverno ed essere pronta per la semina primaverile. Sono sementi storiche che garantendo quella piccantezza e quel profumo inconfondibili caratterizzano il prodotto.

“Abbiamo trasformato una tradizione in un momento di condivisione con un festival che ha il nostro peperoncino protagonista” spiega Stefano Di Rado presidente della Pro Loco di Filetto “Durante i giorni della manifestazione, i visitatori possono degustare piatti tipici della cucina abruzzese insaporiti dal peperoncino locale, incontrare i produttori, visitare il nostro centro storico e divertirsi con musica ed animazione.” In occasione del Festival La Pro loco di Filetto festeggerà i 50 anni di attività. “La nostra associazione è nata con atto costitutivo del 15.01.1976 , la prima della storia di Filetto ed il primo presidente è stato Micozzi Vincenzo Paride” spiega Di Rado “Nel corso degli anni l’attività è cresciuta ci siamo affiliati all’UNPLI e l’associazione trasformata in APS. In occasione della inaugurazione del Festival faremo una piccola cerimonia per ringraziare e ricordare tutti i presidenti che nel corso degli anni hanno guidato la Pro loco per il prezioso contributo speso per l’intera comunità filettese al fine di custodire e valorizzare il territorio.” L’inaugurazione è prevista per il 6 agosto alle 18.00 ed ogni sera dalle 19,30 apriranno gli stand ed inizierà l’intrattenimento musicale.

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