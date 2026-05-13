“MARINA DI PESCARA” SULL’ONDA DELLA SOSTENIBLITA’

Un rinnovo all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’accessibilità. Sono queste le coordinate della road map del Cda del Marina di Pescara, capitanato per il secondo mandato, della durata di tre anni, da Gianni Taucci e composto da Camillo Volpe (vice presidente), Stefania Bosco, Daniela Zio, Cristian Odoardi (componenti) con la supervisione tecnica del direttore Bruno Santori e tre revisori, Pierluigi Balietti (presidente Collegio), Luigi Di Giosaffatte e Rosa Di Nizio. Un mandato che si battezza, oggi, mercoledì 13 maggio, con un nuovo dispositivo Seabin (in foto) costruito con la collaborazione dell’Università degli Studi d’Annunzio che non solo permette di raccogliere le plastiche galleggianti ma riesce anche a studiare la biologia marina dei fondali del porto turistico. Una evoluzione di un vecchio dispositivo sempre nell’ottica della sostenibilità, alla quale si aggiunge, da questa settimana, nuova energia pulita grazie all’allaccio di un impianto fotovoltaico di mezzo megawatt. Alla sostenibilità, si associa una nuova rotta: quella dell’accessibilità del porto turistico alle persone affette da disabilità. Accessibilità intesa come realizzazione di un punto di ormeggio per il parasiling, accessibilità dei servizi igienici ed accessibilità ai campi da padel.

In via di miglioramento anche la viabilità interna con un sistema di accesso diverso ai pontili, richiesto dall’utenza. Viabilità che tenderà a cambiare anche in vista della nuova stagione di Estatica 2026 durante la quale alcuni tra i più grandi i grandi concerti saranno previsti nell’area parcheggio anziché all’interno, cercando comunque di garantire maggiore tranquillità ai diportisti. Una stagione di Estatica pronta a salpare il 21 giungo con tantissime riconferme come Funambolika, Zoomusic, Pescara jazz, Terrasound, Fla ed Il Festival dannunziano. Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara ha dichiarato “Nel mio secondo mandato alla guida del Marina di Pescara vogliamo consolidare un percorso di crescita che metta al centro innovazione, accessibilità, sostenibilità e qualità dei servizi. Abbiamo avviato un importante programma di interventi che prevede la sostituzione dei cancelli di accesso ai pontili con sistemi automatizzati, pensati per garantire maggiore privacy e sicurezza ai diportisti. Parallelamente stiamo lavorando all’implementazione di nuovi servizi dedicati al parasailing, con la realizzazione di un punto di ormeggio dedicato, e alla messa a regime di un impianto fotovoltaico da mezzo megawatt, un investimento strategico per rendere la struttura sempre più efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. Grande attenzione sarà riservata anche all’accessibilità. Attraverso le risorse del FUNT – Fondo unico nazionale per il turismo procederemo alla sistemazione e all’adeguamento dei servizi igienici, con interventi finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi per tutti. Gli interventi riguarderanno, inoltre, l’accessibilità delle aree sportive, come quelle dedicate al padel, e delle attività legate al parasailing, affinché il porto turistico sia realmente inclusivo. Stiamo inoltre programmando test sull’utilizzo dell’area esterna per grandi eventi e concerti, insieme a verifiche sulla viabilità interna e sull’accessibilità dei diportisti, così da comprendere al meglio la capacità degli spazi di accogliere manifestazioni di grande richiamo in piena sicurezza ed efficienza organizzativa.”

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