PESCARA: IL 15 MAGGIO IL CONGRESSO “MADRI STRAPPATE”

La 23° edizione del Congresso “Madri Strappate” si svolgerà venerdì 15 maggio presso la sala Consiliare del Comune di Pescara in Piazza Italia, 1 a partire dalle ore 10:30 per affrontare la questione dei figli allontanati dalle madri che hanno denunciato violenza.

“IL DIVORZIO “RESO” EQUAMENTE CONFLITTUALE: quando la neuroscienza tace di fronte a violenza domestica e assistita durante le cause di separazione” è il titolo dell’evento organizzato da Imma Cusmai, presidente del Movimento Femminicidio in Vita. “Come noto, la garanzia del diritto alla bigenitorialità in caso di separazione dei genitori è assicurata dalla legge n. 54 del 2006 mediante l’affidamento condiviso. Purtroppo durante la fase peritale si tende a rafforzare interessi e controllo contro la figura materna anche a beneficio del ‘padre violento’ fino a creare un’unica narrazione. Una narrazione così lontana dalla realtà che sempre più bambini rimangono “orfani di madre viva”. si legge in un comunicato stampa.

“Un centinaio di Consulenze Tecniche d’ufficio che abbiamo raccolto evidenziano come l’attribuzione di una conflittualità associata a entrambi i genitori sia diventata una consuetudine, promossa da chi mira a escludere la madre dalla vita dei figli”. prosegue la nota.

Parteciperanno al congresso la deputata Stefania Ascari, prima firmataria del Codice Rosso, membro commissione Giustizia, Antimafia e Femminicidio.

Orietta Vanin, senatrice XVIII legislatura, commissione Diritti Umani e Cultura del Senato. Erika Alessandrini, Consigliera Regione Abruzzo. Paolo Sola, consigliere Comune di Pescara. Federica Di Pietrantonio, criminologa. Lavinia Nera psicologa ad indirizzo clinico, esperta in psicologia giuridica e forense.

Michele Das Neves, psicologa e psicodiagnosta clinica e forense.

Raffaele Pellegrino, avvocato cassazionista.

Per accreditarsi inviare una mail a: femminicidioinvita@europe.com

Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca.

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