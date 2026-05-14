“UN GIRO NEL GIRO” DA SCAFA SI PEDALA CON I CAMPIONI

Anche nel 2026 Banca Mediolanum rinnova, per il 24° anno consecutivo, il proprio sostegno al Giro d’Italia come sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, confermando il legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più seguite e partecipate del Paese. “Un Giro nel Giro” offre ai partecipanti l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera della corsa, anticipando il passaggio dei professionisti e pedalando lungo il tracciato di tappa. In questa quarta frazione del 2026 accanto ai partecipanti pedaleranno Alessandro Ballan e Dalia Muccioli, protagonisti di alcune delle pagine più significative della storia del ciclismo italiano, lungo un percorso che richiama il mito del Blockhaus, una delle salite più dure e simboliche della corsa rosa. Qui il coraggio assume il significato più autentico del ciclismo: affrontare la difficoltà senza arretrare, continuando anche quando la strada si fa più impegnativa. Il Blockhaus è da sempre teatro di attacchi, ribaltamenti e imprese memorabili, come quella di Francesco Moser nel 1984, quando sulla salita abruzzese conquistò la maglia rosa riuscendo a mettere in difficoltà il favorito Laurent Fignon in una delle giornate decisive del suo Giro d’Italia. Il ritrovo è previsto presso lo stand Banca Mediolanum in Via della Stazione, a Scafa, alle ore 11:30, con partenza della pedalata fissata alle ore 12:00. L’arrivo è previsto sul Blockhaus, sulla stessa linea che poco più tardi vedrà la prima sfida in alta montagna della corsa rosa di quest’anno.

L’iniziativa è organizzata dal Family Banker Office di Chieti, luogo del valore e custode delle relazioni, in cui l’ascolto e la fiducia rappresentano da sempre i principi alla base del modello di consulenza di Banca Mediolanum. Negli ultimi 24 anni, questo legame si è tradotto in una presenza sempre più capillare sul territorio: Banca Mediolanum è cresciuta in Abruzzo, dove oggi conta 15 Family Banker Office, 119 consulenti e oltre 28 mila clienti (Fonte dati ufficio Business Intelligence di Banca Mediolanum al 30/04/2026). Una crescita che non è solo numerica, ma espressione di un rapporto costruito nel tempo fondato sull’essere comunità. Nel 2026 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dei minori sostenendo “Verso l’autonomia”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 152 minori nello spettro dell’autismo e alle loro famiglie un percorso di crescita completo, coerente e continuativo, in collaborazione con tre realtà di riferimento: Anffas Nazionale ETS APS, Fondazione Renato Piatti e Angsa APS ETS.

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