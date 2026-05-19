BELLANTE: LA SCUOLA PRIMARIA VINCE MISSIONE ECO-GREEN

Mattinata di premiazioni alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Mosciano S. Angelo-Bellante” di Bellante vincitrice per la regione Abruzzo della prima edizione di “Missione Eco-Green – Scopri. Gioca. Cambia!”, il progetto educativo sulla sostenibilità promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Coinvolte 857 scuole, 1.845 classi e più di 40.500 studenti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale, con quasi 1.200 elaborati caricati sulla piattaforma digitale dedicata. Attraverso il gioco interattivo CercaTrova, le classi hanno esplorato quattro grandi temi – risparmio energetico, spreco alimentare, raccolta differenziata e mobilità sostenibile – trasformando alunne e alunni in veri e propri eco-detective. Ogni classe ha poi elaborato le proprie “Missioni Eco-Green”: impegni concreti da portare nella vita quotidiana. La scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Mosciano S. Angelo-Bellante”come missione si è impegnata a: “Portare gli alimenti a breve scadenza alle mense dei più bisognosi“

Il premio – un buono da 500 euro in materiale didattico o formazione per i docenti – è stato consegnato questa mattina da Giuseppe Rubechi, responsabile Sustainability di Estra. Presente anche il sindaco del Comune di Bellante Giovanni Melchiorre e le maestre Claudia, Alessandra e Gabriella referenti per la 4° e 2° G. A seguire un ulteriore riconoscimento per la scuola: unlaboratorio teatrale, a cura di Straligut Teatro, che insieme agli alunni ha messo in scena la favola teatrale “La scomparsa dell’acqua” che racconta, in forma ironica e fiabesca e con la musica dal vivo, la crisi di un piccolo paese in cui l’unico pozzo improvvisamente si prosciuga, facendo sparire non solo l’acqua ma anche la corrente elettrica. Una favola teatrale che parla di bene comune, sostenibilità, memoria e giustizia, usando l’umorismo per smascherare l’arroganza del potere.

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