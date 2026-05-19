ROCCA SAN GIOVANNI PREPARA I CAMPUS ESTIVI PER I RAGAZZI

L’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, nell’ambito delle progettualità promosse dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il supporto della Cooperativa L’Ancora Sociale, promuove il progetto Summer Camp “Insieme per il Futuro”, un’iniziativa finalizzata a offrire ai più piccoli un’occasione concreta di crescita, socializzazione e inclusione durante il periodo estivo. Investire sull’infanzia significa investire sul futuro della nostra comunità. I bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni si trovano in una fase cruciale per lo sviluppo delle competenze relazionali, cognitive ed emotive. Iniziative come questa rispondono all’esigenza di garantire loro spazi sicuri e qualificati in cui possano sperimentare, giocare e imparare insieme ai coetanei, lontano dalla solitudine domestica che spesso caratterizza i mesi estivi. Al tempo stesso, il progetto rappresenta un concreto sostegno alle famiglie, alleggerendo l’impegno organizzativo ed economico durante la chiusura delle attività scolastiche.

Il campus estivo si svolgerà presso la struttura “L’Uliveto”, in Contrada Santa Giusta a Lanciano, dal 1° al 17 Luglio 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. È garantito il servizio di trasporto con scuolabus, con partenza e rientro da Rocca San Giovanni, nonché la copertura assicurativa per tutti gli iscritti. La partecipazione è completamente gratuita. Il progetto è rivolto ai minori residenti a Rocca San Giovanni e iscritti per l’anno scolastico 2025/2026 presso il Plesso “E. D’Antonio”. Sono disponibili 25 posti. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 Giugno 2026, utilizzando l’apposita modulistica reperibile al seguente link https://comune.roccasangiovanni.ch.it/…/avviso…/ oppure presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.

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