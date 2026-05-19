PESCARA: IL CONSIGLIERE SOLA (M5S) CRITICA L’AMMINISTRAZIONE
"La variazione di bilancio certifica il caos totale dell'amministrazione Masci"
Al centro della polemica la vicenda del mercato ittico
“Questa variazione di bilancio approvata dalla maggioranza certifica nero su bianco tutta la confusione, le contraddizioni e i clamorosi errori commessi dall’amministrazione Masci sulla vicenda del mercato ittico”. È durissimo il commento del capogruppo del Movimento 5 Stelle Paolo Sola dopo l’approvazione della variazione al bilancio 2026-2028, nella quale compaiono 65 mila euro per le manutenzioni del sistema di asta elettronica dell’attuale sede del mercato ittico e ulteriori 30 mila euro per il trasferimento del mercato nella banchina sud. “Per mesi la marineria è stata lasciata completamente sola. Gli operatori denunciavano problemi, criticità, disagi e malfunzionamenti legati all’attuale sede e al sistema di asta elettronica – accusa Sola – mentre dall’amministrazione arrivavano minimizzazioni, rassicurazioni e tentativi continui di smentire o ridimensionare le proteste del settore. Oggi però scopriamo improvvisamente che servono 65mila euro di manutenzioni considerate addirittura indispensabili. Evidentemente per richiamare questa amministrazione ai propri doveri è servita una vera e propria rivolta dell’intero comparto”. Sola punta poi il dito contro quella che definisce “l’assurdità politica e logistica” dello spostamento verso la banchina sud.
“Contemporaneamente, mentre si investono nuove risorse sull’attuale sede, si continua ostinatamente a perseguire la strada dello spostamento verso una destinazione che la stessa marineria continua a giudicare inadeguata. E la cosa ancora più grave è che vengono stanziati altri 30mila euro che, a quanto pare, servirebbero per organizzare il trasferimento verso una sede nella quale non è stato ancora nemmeno consentito effettuare una prova concreta. Una prova – prosegue Sola – che gli operatori chiedono da mesi per dimostrare ciò che sostengono da sempre: che gli spazi della banchina sud sono insufficienti, inadeguati e incompatibili con le esigenze operative del mercato ittico”. Per il consigliere pentastellato la variazione di bilancio rappresenta quindi “la fotografia perfetta del caos”. “Da una parte si continua a spendere soldi per rattoppare l’attuale sistema, dall’altra si investono ulteriori risorse per inseguire uno spostamento contestato dagli operatori e mai realmente verificato sul campo. Nessuna strategia, nessuna chiarezza, nessuna condivisione con la marineria – conclude Paolo Sola – solo decisioni calate dall’alto, continue retromarce e denaro pubblico utilizzato per inseguire emergenze create da anni di improvvisazione politica e amministrativa”.
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