FOSSACESIA: FRANA SULLA SP 90 E ALLAGAMENTI SUL LUNGOMARE

Il territorio di Fossacesia è stato interessato da nuove criticità a seguito del maltempo che ha colpito la zona negli ultimi giorni. Una frana del costone di arenaria ha interessato la Strada Provinciale 90, in direzione Villa Scorciosa, causando il blocco della viabilità lungo l’arteria che conduce alla località dalla serata di ieri, venerdì. La strada è stata riaperta nel primo pomeriggio di oggi, sabato. Si tratta di un problema già verificatosi nel corso del 2025, per il quale il sindaco Enrico Di Giuseppantonio aveva già inviato una segnalazione alla Provincia chiedendo una soluzione definitiva. Disagi si sono registrati anche sul Lungomare, che è una strada provinciale, temporaneamente chiuso per allagamenti, in particolare nel tratto sud, e successivamente riaperto nella mattinata odierna. Si tratta di una problematica che si trascina da tempo e che mette in difficoltà anche le attività economiche presenti lungo questo tratto di lungomare. Il sindaco Di Giuseppantonio, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Danilo Petragnani e al Comandante della Polizia Locale, Alfredo Ciccocioppo, ha effettuato diversi sopralluoghi sul territorio comunale per monitorare la situazione.

«La situazione richiede interventi tempestivi e coordinati – ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Il Comune sta intervenendo sulle infrastrutture di propria competenza, ma è necessario che anche gli enti sovracomunali attivino le azioni di loro pertinenza, per garantire soluzioni strutturali e durature. La situazione è costantemente monitorata dall’Amministrazione comunale». Per quanto riguarda il Lungomare, è già programmato dopo le festività Pasquali un incontro con il settore Viabilità della Provincia, la Sasi e l’Ufficio tecnico comunale, con l’obiettivo di individuare soluzioni strutturali idonee a prevenire i ricorrenti fenomeni di allagamento. Alla luce del ripetersi di tali eventi, il sindaco ha inviato una comunicazione al presidente della Provincia, richiedendo un intervento urgente e la convocazione di un incontro finalizzato alla definizione di tempi e risorse per affrontare le criticità segnalate. Infine, il sindaco ha trasmesso una nota al presidente della Regione Abruzzo per acquisire aggiornamenti in merito alle richieste di indennizzo presentate a seguito del nubifragio del 3 agosto 2025.

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