PORTO DI PESCARA: UN PIANO DI INTERVENTI CONTRO LE CRITICITA’

Si è tenuto oggi a Pescara un tavolo tecnico-istituzionale , presieduto dal Prefetto Luigi Carnevale, che ha messo al centro dell’agenda l’annosa e critica questione del dragaggio del fiume Pescara, un tema che tocca da vicino la sicurezza della navigazione e la tenuta economica dell’intero comparto ittico.

Presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo, e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e della Direzione Marittima, oltre alle associazioni di categoria e a quelle degli armatori. Il presidente Garofalo e l’assessore D’Annuntiis hanno illustrato una strategia d’azione che comprende sia operazioni in somma urgenza che interventi da eseguire secondo un cronoprogramma da condividere con le autorità e i rappresentanti della marineria, con l’obiettivo di risolvere la situazione a lungo termine.

“La Regione – ha dichiarato l’assessore D’Annuntiis – ha messo a disposizione i mezzi necessari per l’intervento, dando al porto la massima priorità. I rappresentanti degli operatori economici e delle associazioni hanno accolto con favore la rapidità con cui è stato attivato il tavolo e l’individuazione di una soluzione in emergenza .Adesso bisogna risolvere le criticità immediate per poi intervenire con le risorse già a disposizione per migliorare l’accessibilità e procedere con la messa in sicurezza del porto.”

“Con il via libera del MASE – ha concluso D’Annuntiis – si chiude una fase lunga e complessa e si apre finalmente quella operativa. Ora siamo nelle condizioni di definire, insieme agli altri enti competenti, il layout esecutivo dell’opera e di riprendere i lavori”.

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