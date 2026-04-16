ULTIME NEWS

BCC ABRUZZI E MOLISE SOSTIENE LA LOTTA CONTRO I TUMORI Screenshot 1

BCC ABRUZZI E MOLISE SOSTIENE LA LOTTA CONTRO I TUMORI

16 Aprile 2026 197
PORTO DI PESCARA: UN PIANO DI INTERVENTI CONTRO LE CRITICITA’ Pescara-costa-porto-aeree-67 2

PORTO DI PESCARA: UN PIANO DI INTERVENTI CONTRO LE CRITICITA’

16 Aprile 2026 82
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009: ARRIVANO 2 MILIARDI Ricostruzione Marsilio vertice Prefettura 3

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009: ARRIVANO 2 MILIARDI

14 Aprile 2026 118
VINITALY: UNA MASTERCLASS SUL PECORINO D’ABRUZZO Degustazione Pecorino d'Abruzzo_Vinitaly_Day3 4

VINITALY: UNA MASTERCLASS SUL PECORINO D’ABRUZZO

14 Aprile 2026 139

NEWS REGIONE

RIFIUTI SPIAGGIATI PER MALTEMPO: RISOLUZIONE DI PEPE E CAVALLARI rifiuti spiaggiati

RIFIUTI SPIAGGIATI PER MALTEMPO: RISOLUZIONE DI PEPE E CAVALLARI

14 Aprile 2026 98
MALTEMPO: STATO DI EMERGENZA, DAL GOVERNO 15 MILIONI PER L’ABRUZZO Consiglio dei Ministri

MALTEMPO: STATO DI EMERGENZA, DAL GOVERNO 15 MILIONI PER L’ABRUZZO

9 Aprile 2026 217
EMERGENZA VIABILITA’ TRA ABRUZZO E MOLISE Lorenzo-Dattoli-Presidente-Confindustria-Abruzzo-Medio-Adriatico

EMERGENZA VIABILITA’ TRA ABRUZZO E MOLISE

9 Aprile 2026 201
EMERGENZA IDROGEOLOGICA: MARSILIO DA MUSUMECI Marsilio e Musumeci

EMERGENZA IDROGEOLOGICA: MARSILIO DA MUSUMECI

8 Aprile 2026 128
LANCIANO: AL DA VINCI-DE GIORGIO SI STUDIANO I “RAGGI COSMICI” Giornate cosmiche al Da Vinci De Giorgio

LANCIANO: AL DA VINCI-DE GIORGIO SI STUDIANO I “RAGGI COSMICI”

8 Aprile 2026 290
CHIETI: PRESENTATA LA CANDIDATURA DI GIOVANNI LEGNINI Giovanni Legnini e Diego Ferrara

CHIETI: PRESENTATA LA CANDIDATURA DI GIOVANNI LEGNINI

4 Aprile 2026 274

PRIMO PIANO

BCC ABRUZZI E MOLISE SOSTIENE LA LOTTA CONTRO I TUMORI Screenshot

BCC ABRUZZI E MOLISE SOSTIENE LA LOTTA CONTRO I TUMORI

16 Aprile 2026 197
PORTO DI PESCARA: UN PIANO DI INTERVENTI CONTRO LE CRITICITA’ Pescara-costa-porto-aeree-67

PORTO DI PESCARA: UN PIANO DI INTERVENTI CONTRO LE CRITICITA’

16 Aprile 2026 82
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009: ARRIVANO 2 MILIARDI Ricostruzione Marsilio vertice Prefettura

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009: ARRIVANO 2 MILIARDI

14 Aprile 2026 118
VINITALY: UNA MASTERCLASS SUL PECORINO D’ABRUZZO Degustazione Pecorino d'Abruzzo_Vinitaly_Day3

VINITALY: UNA MASTERCLASS SUL PECORINO D’ABRUZZO

14 Aprile 2026 139
 VINITALY TOURISM: UN’ESPERIENZA VINCENTE Vinitaly_2026_Veronafiere_EnneviFoto-2426

 VINITALY TOURISM: UN’ESPERIENZA VINCENTE

14 Aprile 2026 120
RIFIUTI SPIAGGIATI PER MALTEMPO: RISOLUZIONE DI PEPE E CAVALLARI rifiuti spiaggiati

RIFIUTI SPIAGGIATI PER MALTEMPO: RISOLUZIONE DI PEPE E CAVALLARI

14 Aprile 2026 98
IlGiornaledAbruzzo.it - Editrice APS 'La Luna di Seb' Associazione Culturale - P.IVA 02394730697 - Sede Legale: Via Ravizza,1 Lanciano (Ch) - Testata giornalistica registrata al Tribunale di Lanciano N°01/2012 (già testata giornalistica 'Giornale d'Abruzzo' dal 2002).
Il Giornale d'Abruzzo - 2002/2026 - Quotidiano online Web TV
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.

Info:Privacy- Cookie Policy