BCC ABRUZZI E MOLISE SOSTIENE LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Il Direttore Generale della Bcc Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco ha partecipato, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, alla conferenza stampa di presentazione dell’evento Race for The Cure 2026. La Race for the Cure è la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno, promossa da Komen Italia sotto l’Alto Patronato della Repubblica. Un evento di sensibilizzazione e prevenzione, che ogni anno coinvolge migliaia di persone in tutta Italia. Saranno diverse le tappe in tutta Italia, momenti di incontro dedicati a sport, salute e benessere, che culminano nella tradizionale corsa e passeggiata, simbolo di solidarietà e partecipazione collettiva. Il percorso partirà dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo di Roma e farà tappa anche nel nostro Abruzzo, con l’appuntamento di Pescara il 16-18 ottobre 2026.

Il Gruppo Cassa Centrale è national partner della manifestazione e, insieme alle banche affiliate, sarà presente in tutte le tappe italiane. Anche BCC Abruzzi e Molise sarà al fianco di Komen, contribuendo concretamente alla diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute femminile. “Il nostro impegno si traduce anche nella promozione di progetti di educazione finanziaria dedicati alle donne, per favorire consapevolezza, indipendenza economica e libertà di scelta.”

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