ACQUA NEL CHIETINO: QUATTRO CAMPIONI NON CONFORMI SU 26

Si restringe l’area dei divieti di utilizzo potabile dell’acqua nei Comuni del Chietino ancora interessati dalle verifiche dopo la reimmissione nelle condutture. Nei controlli eseguiti oggi dalla Asl Lanciano Vasto Chieti sono risultati non conformi per torbidità quattro campioni su 26, contro i 26 su 28 rilevati in precedenza. Lo rende noto il Dipartimento di prevenzione della Asl. Domani saranno eseguiti nuovi prelievi nelle aree in cui permangono criticità. A Chieti il divieto continua a interessare le utenze servite dal serbatoio Colle Marconi: via Campo di Roma, Colle Marconi, Buonconsiglio, Forlanini parte bassa, strada della Pace parte bassa, Colle Cucco, S. Ilio e vie limitrofe secondarie. Un’ulteriore verifica riguarda l’ospedale “SS. Annunziata”, dove il prelievo eseguito ha fatto registrare un valore alto di torbidità.

A Bucchianico resta interessata la zona di Colle Cucco. A San Giovanni Teatino il divieto di utilizzo potabile dell’acqua resta nelle vie servite dal serbatoio di Colle Felice: via Chieti, via Ponte Marino, via Amalfi, via Gaudi, via De Gasperi, via Ciafarda parte alta, via Belvedere, via Torricelli, via Rampigna, via Croce Ferragalli, via Volta, via Kennedy, corso Marconi, via Einaudi e tutte le relative traverse e secondarie. A Torrevecchia Teatina il divieto resta nelle vie servite dal serbatoio Torremontanara: via Torremontanara, via Napoli, via Vaschiola e vie limitrofe secondarie. Il Dipartimento di prevenzione della Asl continuerà il monitoraggio nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile al ripristino completo della potabilità nelle aree ancora interessate dai divieti.

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