RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009: ARRIVANO 2 MILIARDI

Accelerare gli interventi di ricostruzione pubblica, rafforzare il coordinamento istituzionale e imprimere uno slancio decisivo ai cantieri ancora in ritardo, in particolare quelli più complessi legati al recupero del patrimonio culturale. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro promosso dalla Prefettura dell’Aquila, al quale ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nel processo di ricostruzione.

Nel corso della riunione è stata effettuata una ricognizione aggiornata dello stato di avanzamento degli interventi, che in molti casi hanno raggiunto livelli compresi tra il 70 e il 90 per cento, ma che presentano ancora criticità in alcuni segmenti della ricostruzione pubblica, in particolare per gli interventi su chiese e beni culturali, caratterizzati da maggiore complessità procedurale. «Il confronto di oggi è stato particolarmente utile perché ha consentito di riunire tutte le istituzioni coinvolte in un percorso complesso che richiede un costante coordinamento – ha dichiarato Marsilio –. La ricostruzione sta avanzando con risultati e numeri importanti, ma è necessario accelerare sugli interventi ancora indietro, soprattutto quelli più complessi. Abbiamo a disposizione circa 2 miliardi di euro per completare il processo, di cui una parte rilevante nei prossimi due anni: è fondamentale impiegare queste risorse in modo rapido ed efficace».



Nel corso dell’incontro è emersa, inoltre, la richiesta dei Comuni – a partire dal Comune dell’Aquila – di assumere un ruolo più diretto come soggetti attuatori degli interventi, valorizzando le competenze maturate dagli uffici speciali nella fase istruttoria e autorizzativa. In questo quadro, la Regione Abruzzo ha confermato la piena disponibilità a supportare le amministrazioni, anche attraverso le proprie strutture tecniche e operative, dalla centrale di committenza AreaCom ad Abruzzo Progetti, per garantire assistenza nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori, in particolare a favore degli enti con maggiori difficoltà organizzative.

Il confronto si inserisce nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali e territoriali, con l’obiettivo di assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili e il completamento della ricostruzione nei tempi previsti. Hanno partecipato i principali soggetti istituzionali impegnati nel processo di ricostruzione: enti locali, amministrazioni centrali, strutture tecniche e soggetti attuatori.

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