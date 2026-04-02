MALTEMPO: L’ANCI ABRUZZO ATTIVA UFFICI USRA E USRC

“Come Anci Abruzzo, ho attivato gli Uffici speciali per la ricostruzione, Usra e Usrc, nelle persone dei responsabili Salvatore Provenzano e Raffaello Fico, che hanno dato immediata disponibilità a supportare i Comuni nelle procedure di somma urgenza, in particolare per la rimozione degli smottamenti, la messa in sicurezza e la liberazione degli assi viari dai detriti franosi. Saranno inoltre messi a disposizione personale e supporto logistico per il coordinamento delle operazioni necessarie, in raccordo con la Protezione civile e in base alle esigenze dei territori”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, che, a seguito all’emergenza maltempo, oggi ha scritto ai presidenti delle quattro province abruzzesi e informato il direttore dell’agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, manifestando la disponibilità ad attivare gli uffici speciali della ricostruzione. “Seguiamo con grande attenzione e preoccupazione quanto sta accadendo in queste ore in diversi comuni del territorio dell’Abruzzo adriatico. Prima Silvi, poi il crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la statale 16, le criticità sulla viabilità, le interruzioni dei collegamenti e i danni registrati in diversi comuni rappresentano un quadro serio che richiede il massimo coordinamento tra istituzioni e strutture operative”.

“La priorità assoluta è garantire la sicurezza dei cittadini e sostenere le amministrazioni locali impegnate nella gestione dell’emergenza, assicurando interventi tempestivi per il ripristino della viabilità e dei servizi essenziali, anche alla luce delle criticità registrate su più fronti, dalla rete stradale a quella idrica. Esprimo la vicinanza ai sindaci, agli amministratori locali e alle comunità interessate, che stanno affrontando una situazione complessa con senso di responsabilità e spirito di servizio. Un ringraziamento va a tutte le forze impegnate sul campo – Protezione civile, forze dell’ordine, tecnici e volontari – per il lavoro che stanno svolgendo senza sosta. Come Anci Abruzzo – conclude Biondi – siamo in costante raccordo con i territori e pronti a supportare ogni iniziativa utile a fronteggiare l’emergenza e ad avviare rapidamente la fase di ricognizione dei danni, affinché possano essere attivate tutte le misure necessarie per il ristoro e la messa in sicurezza”.

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