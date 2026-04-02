MALTEMPO IN ABRUZZO: MARSILIO CHIEDE STATO DI EMERGENZA

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha reso noto che, al termine dell’evento meteorologico in corso, la Regione procederà alla richiesta dello stato di emergenza. La decisione è stata anticipata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’Italia, Nello Musumeci, e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e sarà formalizzata una volta completata la ricognizione dei danni.

Il presidente Marsilio, affiancato dal Capo di Gabinetto, Stefano Cianciotta, ha presieduto, nel pomeriggio di oggi, in Regione, a Pescara, una riunione tecnica in video collegamento con la Sala Operativa della Protezione Civile regionale e le quattro Prefetture abruzzesi, per fare il punto sulla situazione legata all’ondata eccezionale di maltempo che, in questi giorni, ha colpito l’Abruzzo. Dalle verifiche effettuate, la situazione risulta complessivamente sotto controllo, pur permanendo criticità localizzate.

Nel pomeriggio la società Autostrade per l’Italia ha attivato il pedaggio gratuito sulla A14 tra i caselli di Vasto Sud e Termoli, accogliendo la richiesta del presidente della Regione, Marco Marsilio. La misura straordinaria è stata adottata in seguito al crollo di un ponte sulla SS16 in territorio molisano, al confine con l’Abruzzo, per garantire la mobilità dei pendolari e permettere di bypassare il tratto interrotto, evitando il congestionamento della viabilità secondaria.

Il presidente Marsilio ha ringraziato il Ministro Musumeci, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, la Struttura di Protezione Civile nazionale e la società Autostrade per “l’impegno messo in campo e per la sensibilità dimostrata nell’ascolto della nostra richiesta. Questo intervento straordinario – ha concluso – consentirà di garantire la mobilità dei pendolari e residenti e ridurre i disagi sulla viabilità”.

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