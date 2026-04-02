PROVINCIA DI PESCARA: PER IL MALTEMPO OLTRE 100 INTERVENTI

Il presidente della Provincia, Giorgio De Luca, ha richiesto al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la dichiarazione dello stato di emergenza e il riconoscimento dello stato di calamità naturale, a seguito del violento maltempo che ha colpito duramente il territorio provinciale. Le condizioni meteo avverse hanno messo a dura prova la rete viaria e l’intero sistema territoriale. La Provincia di Pescara è intervenuta tempestivamente, attivando squadre operative impegnate senza sosta per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade provinciali. Numerose le criticità registrate. Attualmente risultano chiuse la SP 76 località Collemorgetta – via Prati, la SP 33 prima del centro abitato di Civitella Casanova e la SP 44 nel tratto comunale tra Villa Celiera e Rosciano. Situazioni problematiche si segnalano anche lungo la Lungofino, dove era già stato programmato un intervento da un milione di euro, con avvio previsto nelle prossime settimane. Sono oltre cento gli interventi effettuati per fronteggiare frane, smottamenti, buche ed esondazioni di fiumi e torrenti, che hanno interessato numerose arterie, tra cui le SP 2 e SP 44. Le abbondanti nevicate hanno reso necessario l’impiego di turbine spartineve a Roccacaramanico, dove si sono accumulati fino a 1,5 metri di neve, e a Villa Celiera. A Rigopiano è stata inoltre disposta la chiusura della strada per rischio valanghe. Disagi si sono verificati anche nei comuni di Farindola, Penne, Catignano e Turrivalignani, dove la caduta di alberi sulle carreggiate ha richiesto interventi immediati di rimozione, consentendo il ripristino della viabilità in sicurezza.

Il Comune di Catignano ha inoltre disposto la chiusura di un tratto della strada comunale compreso tra il bivio della strada provinciale SS602 e la strada comunale via Santa Maria. Dalle ore 22 del 31 marzo fino ad oggi, i tecnici provinciali, guidati dall’Ingegner Masco Scorrano, sono stati impegnati presso il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura, che resterà operativo nelle prossime ore. Alle operazioni ha preso parte anche il consigliere Filippo Mariani che ha seguito le criticità. Complessivamente sono state impiegate trenta unità operative e sette ditte esterne. “Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti – ha dichiarato il presidente De Luca – , poiché il perdurare delle precipitazioni potrebbe determinare ulteriori criticità. La Provincia continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, garantendo interventi tempestivi su tutto il territorio. Un ringraziamento per il lavoro continuo di queste ore ai nostri tecnici e a tutte le squadre prontamente intervenute sui territori”.

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