GIULIANOVA: I GIOVANI STUDIANO IL TERRITORIO

Si è conclusa lunedì scorso la prima fase del progetto promosso dal Politecnico di Milano che, disciplinato da un’apposita convenzione sottoscritta dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani dell’ Ateneo e dal Comune di Giulianova, ha portato in città quaranta studenti, accompagnati dai docenti Luca Lazzarini e Stefano Stabilini, e dai collaboratori Elham Firouzi, Alejandro Beltran Suarez e Melika Jalilzadehhedayati. Gli allievi, provenienti da 11 nazioni, hanno visitato i quartieri, incontrato le associazioni e, lunedì scorso, concluso l’esperienza con un seminario pubblico a palazzo Kursaal. Il gruppo di studio, arrivato il 13 marzo a Giulianova, è stato accolto nel Loggiato Riccardo Cerulli dall’assessore alla Cultura Nausicaa Cameli, che ha portato il saluto dell’ Amministrazione Comunale. Presenti al momento di prima conoscenza anche il consigliere comunale e presidente della Commissione Urbanistica Paolo Bonaduce, il dirigente Andrea Sisino, il Direttore dei Musei Civici Sirio Maria Pomante, il responsabile del Servizio Governo del Territorio Raffaele Di Marcello, il Presidente del Conalpa Cristiano Gentile e l’architetto paesaggista Cristiano Del Toro.

Il Sindaco Jwan Costantini ed il consigliere Bonaduce hanno aperto i lavori de convegno-dibattito di lunedì. Del seminario, che si è avvalso della mediazione linguistica del dottor Edoardo Dezi, sono stati relatori, tra gli altri, l’architetto Raffaele Di Marcello per il Comune di Giulianova, l’architetto Giuliano Di Flavio per la Provincia di Teramo e, per le associazioni di tutela ambientale, Cristiano Gentile e Cristiano Del Toro (Conalpa) e Luca Di Carlantonio e Jessica Jobbi (Plastic Free). Il tema della gestione sostenibile degli spazi urbani, non a caso, è stato centrale nell’esperienza formativa. “ Il bilancio della nostra esperienza a Giulianova è sicuramente positivo – sottolinea il professor Lazzarini–- Sono stati giorni intensi che hanno permesso agli studenti di esplorare un contesto che ha delle caratteristiche di grande interesse, specie rispetto alla stratificazione storica degli insediamenti e alle dinamiche di stagionalità turistica. Il seminario conclusivo è stato molto utile, soprattutto per le numerose interazioni tra gli attori locali e gli studenti. Tutte le riflessioni alimenteranno i progetti urbanistici a cui la classe lavorerà fino a giugno. Mi auguro che alla fine del corso possa esserci un momento di presentazione pubblica a Giulianova per condividere con la comunità locale gli esiti delle elaborazioni progettuali. Le proposte riguarderanno la rinaturalizzazione degli insediamenti, la rigenerazione socio-ecologica, la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, temi che naturalmente incrociano l’operato degli amministratori. Ringraziamo il Politecnico, gli insegnanti, gli studenti e gli uffici comunali che hanno collaborato al progetto – commenta il consigliere Bonaduce– I risultati dello studio, una volta messi a disposizione, saranno di assoluta utilità per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, che aggiornerà prossimamente il Piano Regolatore attuale.”

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