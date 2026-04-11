TERAMO: LA POLIZIA FESTEGGIA IL 174° ANNIVERSARIO

La cerimonia istituzionale è stata celebrata a Teramo, nella “Sala Ipogea” di Piazza Garibaldi, con il tema “La polizia che guarda al futuro”, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia. In precedenza, in Questura, presso la lapide commemorativa intitolata all’allievo sottoufficiale di P.S. Settimio Passamonti, alle ore 9, è stata deposta una corona d’alloro in ricordo dei caduti della Polizia di Stato, da parte del Questore della provincia di Teramo Dott. Pasquale Sorgonà, del Prefetto della provincia di Teramo Dott. Fabrizio Stelo, del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, nonché di una delegazione della Amministrazione Comunale e della Polizia di Memmingen. La celebrazione, infatti, è stata anche un’importante occasione per rinsaldare lo storico “gemellaggio” tra la Polizia di Stato di Teramo e quella di Memmingen, nonché tra le due cittadine. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, il Questore della provincia di Teramo Pasquale Sorgonà ha illustrato nel suo discorso le principali attività svolte dalla Polizia di Stato in provincia nell’anno di riferimento. Nel corso della cerimonia sono state infine consegnate le onorificenze al personale che si è particolarmente distinto nell’espletamento delle attività istituzionali, a cura dei familiari degli stessi poliziotti, al fine di manifestare loro lo spirito di riconoscenza dell’Istituzione della Polizia di Stato per la quotidiana condivisione delle “scelte” e degli “impegni” delle donne e degli uomini in divisa.

Anche quest’anno, il 174° anniversario ha rappresentato un momento per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato, con rappresentanze, nella centrale Piazza Garibaldi, della Polizia Stradale, delle unità cinofile e degli artificieri. Si indicano, di seguito, le attività in cui si sono maggiormente distinte le singole articolazioni della Polizia di Stato della provincia nel corso dell’ultimo anno. Numerosissime sono state le manifestazioni pubbliche tenutesi su tutto il territorio provinciale, di carattere sportivo, politico religioso, culturale, sociale, per l’esattezza 553, accompagnate da servizi di ordine pubblico meticolosamente organizzati dall’Ufficio di Gabinetto e svoltesi senza registrare particolari incidenti. L’ultima in ordine di tempo è stata “Arrostiland” a Mosciano Sant’Angelo, con una presenza di circa 25.000 persone ma anche la “Benedizione delle penne” al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata con 10.00 presenze, ma soprattutto l’evento sportivo dell’anno, il derby calcistico “Teramo – Giulianova”. Ancora, grazie a multiformi attività di polizia giudiziaria, precipua della Squadra Mobile ma non solo, coordinate sia dalla Procura presso il Tribunale Ordinario che da quella Distrettuale, sono state tratto in arresto più di 100 persone e denunciate oltre 500 per vari reati quali il traffico di sostanze stupefacenti, lo stalking ed i maltrattamenti in famiglia, con il sequestro complessivo di quasi 120 kg di sostanze stupefacenti, di cui quasi 50 di droghe pesanti come cocaina ed eroina. La Divisione Anticrimine è stata costantemente impegnata, oltre che nelle campagna di prevenzione e di informazione contro il fenomeno delle “truffe agli anziani” unitamente alla Polizia Postale, anche nell’analisi dei fenomeni delittuosi della provincia in generale, per intercettare ed intervenire tempestivamente sulle situazioni più critiche quali la violenza di genere, domestica, sportiva e la criminalità organizzata, mediante efficaci misure di prevenzione di prerogativa del Questore, come l’Ammonimento, l’Avviso Orale e il Foglio di via obbligatorio. In provincia di Teramo, negli ultimi 12 mesi, sono stati emessi ben 76 fogli di via e 63 avvisi orali con 34 ammonimenti, la maggior parte dei quali per condotte di violenza domestica. Significativo è anche il numero dei DASPO erogati, 72, per i quali molto spesso è stato prezioso il lavoro impegnativo svolto anche dalla Digos e dalla Polizia Scientifica, e dei c.d. DASPO urbani: 34 provvedimenti emessi nei confronti di soggetti, spesso giovani, responsabili di condotte violente. Altrettanto significativa è anche la misura patrimoniale con decreto di confisca dei beni eseguita nella zona litoranea nord della provincia nei confronti di 3 società dedite al commercio di veicoli, tutti beni riconducibili ad un sodalizio criminale albanese.

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