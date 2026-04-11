PESCARA: CARLO MASCI NOMINA LA SUA GIUNTA

Questa mattina, nella sala Consiliare del Comune di Pescara, il Sindaco Carlo Masci ha presentato ufficialmente la nuova Giunta comunale. I delegati dal primo cittadino che ricopriranno il ruolo di assessore sono: Gianna Camplone, Maria Rita Carota, Patrizia Martelli, Zaira Zamparelli, Adelchi Sulpizio, Alfredo Cremonese, Claudio Croce, Giovanni Santilli, Massimiliano Pignoli. Nel corso dell’appuntamento con i giornalisti, il sindaco Masci ha dichiarato: “Innanzitutto, vorrei ringraziare gli assessori che ci sono stati in questi quasi due anni di mandato. Hanno operato in piena concordia con il Sindaco e mi dispiace aver rinunciato a loro, ma andranno comunque a svolgere un ruolo importante nel Consiglio Comunale, perché sono certo che con l’esperienza maturata in questo lasso temporale, faranno benissimo. Do gli auguri a coloro che entrano, perché arrivano in una squadra già rodata, che ha già lavorato molto in questi anni per attuare il programma votato dagli elettori e tutti, vecchi e nuovi, continueranno a farlo per il bene di Pescara”.

Poi il Sindaco Masci si è soffermato sul termine di questa consiliatura: “Sappiamo che abbiamo davanti un orizzonte temporale che ci porta alla fine del 2026, ma, come sempre, lavoreremo a testa bassa come se questa consiliatura dovesse durare tantissimi anni. Va anche detto, ed è di pubblico dominio, che si sta ragionando insieme a Montesilvano e Spoltore per capire effettivamente quali siano i giusti tempi per far partire la nuova città di Pescara, che è e resta l’obiettivo primario per tutti quanti noi, ma che deve trovare concretezza in piena concordia con gli altri Comuni nei tempi e secondo le modalità migliori per i cittadini”. Il sindaco poi, ha aggiunto: “Abbiamo un programma da portare a termine e abbiamo tante attività già in corso che stiamo affrontando senza esserci mai fermati. Nei prossimi giorni darò le deleghe agli assessori parlando con ognuno singolarmente per fare in modo che il loro impegno sia forte per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e che i pescaresi hanno accolto dandoci nuovamente una grande fiducia e confermandoci con largo margine alla guida della Città”. Infine Masci conclude: “Faccio gli auguri anche ai nuovi consiglieri, cioè a coloro che entreranno al posto degli assessori, perché anche loro hanno avuto un consenso notevolissimo da parte dei cittadini. Questa amministrazione si caratterizza proprio per il grande consenso ricevuto sul territorio, per questo anche i subentranti saranno consiglieri molto rappresentativi, avendo sulle spalle un carico di responsabilità importante come tutti quanti noi. Adesso tutti al lavoro, più di prima, per far sì che Pescara continui a crescere e a rispondere alle esigenze dei cittadini”. Al termine della conferenza stampa, la giunta si è subito riunita per approvare le prime 8 delibere.

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