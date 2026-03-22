Il Pineto fuori casa si aggiudica tre importanti punti per la classifica del girone B di Lega Pro che posiziona la squadra al quarto posto. Per il tecnico Ivan Tisci come ha detto in conferenza stampa si tratta di “Una vittoria importantissima perchè è chiaro che bisognava dare continuità perchè se vogliamo, ed i ragazzi lo stanno dimostrando, cercare di rimanere in una posizione di classifica che oggi credo sia ottimale bisogna spingere e giocarsi tutte le partite.” Una vittoria meritata ha detto Tisci soddisfatto per come si sono comportati i giocatori.

Il vantaggio del Carpi arriva al 25′ con un autogol di Tonti. Il pareggio arriva al 36′ minuto di gioco con Pellegrino. Il gol della vittoria al 63′ con Borsoi. “Ho apprezzato che non abbiamo perso la testa e nonostante il gol rocambolesco abbiamo mantenuto l’equilibrio.” ha aggiunto Tisci.

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