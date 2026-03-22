Il 20 marzo 2026, presso il Comune di Farindola (PE), si è tenuto il convegno sulla Legalità dal titolo “ Giovani e Sicurezza Urbana”, organizzato dalla Questura di Pescara con la collaborazione del Comune di Farindola. L’iniziativa si inserisce nel percorso volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni e giovani, promuovendo i valori della legalità e della sicurezza urbana. All’ evento hanno partecipato, in qualità di relatori, il Vice Prefetto Aggiunto di Pescara Gabriele Miranda, il Questore della Provincia di Pescara Carlo Solimene, la Prof.ssa Vera Fanti dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Padre Emiliano Antenucci, Rettore del Santuario del Silenzio di Avezzano, il dott. Florio Corneli, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile Rilancio Vestino, e il Prof. Graziano Fabrizi,che ha moderato l’incontro.

Numerosi gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Farindola presenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito con domande, riflessioni e presentando anche lavori realizzati sul tema della legalità. A fare gli onori di casa il Sindaco dott. Labricciosa Luca. Si è trattato di un importante momento di confronto. Il Sindaco insieme al Questore 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞, hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione concreta e fondamentale tra istituzioni 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢. Il convegno non è stato solo un evento, ma un segnale forte: “𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘦 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢.”

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