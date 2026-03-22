Da 58 anni, Verona è la casa di Vinitaly: il luogo dove la filiera vitivinicola globale si incontra per quattro giornate dedicate al business, al networking e alla condivisione di esperienze e competenze. Concorsi, premi e percorsi formativi valorizzano l’eccellenza dei produttori e offrono nuovi strumenti ai professionisti del settore. Un appuntamento unico che trasforma la città in una capitale internazionale del vino, coinvolgendo anche i wine lover con Vinitaly and the City, l’evento alla scoperta dei migliori vini italiani nel cuore storico di Verona.

Evento di rilievo che precede la rassegna è la Selezione enologica di Veronafiere e Vinitaly, che si tiene quest’anno nella decima edizione nei giorni di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. Durante i tre giorni di blind tasting, circa 60 giudici internazionali degustano e attribuiscono un voto in centesimi ai vini partecipanti. Questo riscontro valutativo testimonia il giudizio non solo di alcuni tra i più illustri esperti di settore, ma anche quello di palati internazionali. La Giuria è composta da figure che ricoprono il ruolo di “Judge”, “Panel Chair” e “General Chair”, accuratamente selezionati tra Master of Wine, Master Sommelier, Diplomati WSET, Italian Wine Ambassador ed Expert della Vinitaly International Academy, giornalisti e altri importanti professionisti del settore. I General Chair di questa edizione sono Pedro Ballesteros Torres MW, Master of Wine e Italian Wine Ambassador della Vinitaly International Academy; Robert Joseph, autore e wine consultant; Bernard Burtschy, PhD, editorialista presso Les Echos; Daniele Cernilli, critico enologico e fondatore di DoctorWine e Andrea Lonardi MW, secondo Master of Wine in Italia.

L’intensa attività valutativa della Giuria culmina nella pubblicazione dei vini che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90/100 nella guida ufficiale 5StarWines – the Book, la quale segue Vinitaly nelle sue tappe per il mondo ed è distribuita nelle maggiori fiere di settore, Grand Tasting e altri eventi con buyer e amanti del vino altamente profilati. A ciascuna delle referenze selezionate, la Guida dedica una pagina con la foto della bottiglia, la nota di degustazione stilata dai giudici, le informazioni dell’azienda produttrice e il punteggio ottenuto.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA