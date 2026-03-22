Alimentaria+Hostelco 2026 consolida la sua leadership in un’edizione storica. La piattaforma leader per le attrezzature alimentari, gastronomiche, di ristorazione e alberghiere riunirà 3.300 aziende provenienti da 70 paesi e oltre 110.000 visitatori. L’evento, che celebra il 50° anniversario di Alimentaria, rafforza la sua portata internazionale e l’attenzione all’innovazione, consolidando il suo impegno nel canale HORECA. Alimentaria+Hostelco torna dal 23 al 26 marzo 2026 presso la Gran Via della Fira de Barcelona, ​​consolidando la sua posizione di piattaforma fieristica per l’intera filiera del retail e della ristorazione. L’edizione 2026 riunirà l’intera industria alimentare, rafforzando il settore HORECA e ampliando ulteriormente la sua portata internazionale con oltre il 30% degli espositori provenienti da mercati esteri. La prossima edizione segnerà il 50° anniversario di Alimentaria. La manifestazione è nata nel 1976 come la prima grande fiera spagnola dedicata esclusivamente all’industria alimentare. Mezzo secolo dopo, occuperà 100.000 m² distribuiti in sette padiglioni, registrando una crescita significativa, tra cui un aumento del 41% della partecipazione internazionale rispetto all’edizione precedente.

Ma ci sarà un atteso appuntamento nell’abito di Alimentaria, tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP, prodotto identitario della Campania e il prosciutto Jabugo DOP, uno dei salumi più pregiati della tradizione spagnola, proveniente dalla Sierra de Huelva Aracena y Picos de Aroche, in Huelva, Andalusia e ottenuto da suini iberici che vengono allevati allo stato brado. “Tapas o aperitivo, il gemellaggio perfetto: Mozzarella di Bufala Campana DOP e Jamon Jabugo DOP” è il titolo scelto per l’iniziativa. Il primo incontro si terrà martedì 24 marzo alle ore 12.30 nell’area Talk della Regione Campania. Altro appuntamento il 25 marzo alle ore 12.30 nello stand della DOP Jabugo, con buyer e produttori. Un connubio di sapori e tradizioni. Saranno proposti abbinamenti inediti tra il sapore lattico della Bufala Campana e la complessità aromatica del prosciutto iberico. Lunedì 23 marzo alle ore 12, la mozzarella DOP sarà protagonista di un altro percorso di degustazione in purezza, alla scoperta del suo territorio di origine, e poi, in serata, nel cuore di Barcellona, sarà regina dell’evento fuori salone promosso dalla Regione.

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