ORTONA MALTEMPO, PRIMI FONDI PER GLI INTERVENTI URGENTI

Il Comune di Ortona ha stanziato le prime risorse per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio tra il 31 marzo e il 3 aprile. La Giunta comunale ha infatti approvato un provvedimento che consente di attivare immediatamente gli interventi più urgenti, in particolare nelle contrade e lungo la viabilità rurale, dove si sono registrati dissesti, smottamenti e gravi criticità alla circolazione. Nel dettaglio, sono stati resi disponibili: 60.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade; 80.000 euro destinati in modo specifico alle strade rurali; 26.510 euro dal capitolo per la gestione delle emergenze e gli interventi di protezione civile. “Si tratta di una prima risposta concreta e immediata – dichiara l’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici, Simone Ciccotelli – che ci consente di intervenire subito nelle situazioni più critiche, soprattutto nelle contrade e nelle aree più fragili del territorio. Sappiamo bene che i danni sono estesi e che queste risorse non saranno sufficienti a coprire l’intero fabbisogno. Per questo abbiamo già avviato l’iter per il riconoscimento dello stato di emergenza, passaggio fondamentale per ottenere ulteriori fondi e garantire interventi strutturali più ampi”.

Le attività riguarderanno in via prioritaria la messa in sicurezza della viabilità, la rimozione di detriti e materiale franato, il ripristino delle condizioni minime di accessibilità e la riduzione del rischio residuo nelle aree più colpite. “L’obiettivo – conclude l’assessore – è ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di sicurezza per cittadini e imprese, senza perdere di vista la necessità di programmare interventi più incisivi con il supporto degli enti sovraordinati”. Parallelamente, il Comune sta completando la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico e privato, necessaria per formalizzare la richiesta di stato di calamità e attivare il concorso finanziario di Regione e Governo.

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