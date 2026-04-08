Numeri importanti, in continua crescita, che riflettono il costante aumento dell’interesse dei turisti per il sito naturalistico – gestito dall’Azienda Territorio e Cultura in qualità di Ente strumentale del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila) -, al quinto posto tra le grotte in Italia per numero di presenze, con un fatturato di quasi 900.000 euro nel 2025 quando hanno accolto oltre 67.000 visitatori. “Abbiamo vissuto un fine settimana particolarmente intenso e movimentato, una Pasqua all’insegna della riscoperta della natura in un contesto unico. Siamo molto orgogliosi di constatare, ancora una volta, quanto il nostro territorio sia sempre più attrattivo“, commenta il sindaco di San Demetrio Antonio Di Bartolomeo. Ma la promozione turistica non si ferma ed è in programma una nuova partecipazione ad uno dei più prestigiosi eventi del settore, questa volta con tappa a Bolzano, in occasione della Fiera del Tempo Libero 2026, dal 16 al 19 aprile.

Solo una delle fiere nazionali e internazionali a cui le Grotte di Stiffe hanno preso parte negli ultimi mesi, oltre a Bmt-Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, alla Bit- Borsa Internazionale del Turismo di Milano e a Btm-Business Tourism Management di Bari. Camping, food, sport e garden: “Tempo Libero” è il luogo per chi cerca nuove ispirazioni su dove trascorrere le vacanze, alla ricerca di idee e offerte. Sarà possibile trovare tutte le novità della prossima estate per le gite fuori porta, il campeggio, l’outdoor. Qui le Grotte di Stiffe, nell’apposito stand, presenteranno le tante iniziative messe a punto in questi anni, con numerosi pacchetti e proposte in collaborazione con gli operatori della zona. “Continuiamo a raccontare le nostre bellezze e a promuovere la nostra offerta turistica in giro per l’Italia – sottolinea Di Bartolomeo – Nell’anno della Capitale italiana della Cultura aggiungiamo sempre ulteriori tasselli cercando di creare nuove opportunità a beneficio dell’intero territorio”.

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