SULMONA: INAUGURATO IL CAMPO DI CALCIO “MEZZETTI”

Tra la folla di piccoli calciatori festosi, famiglie, vecchie glorie, appassionati, curiosi, tecnici, il sindaco Luca Tirabassi, insieme agli assessori allo Sport Gianluca Giammarco e ai Lavori Pubblici Mauro Tirabassi, ha tagliato il nastro questa mattina inaugurando il campo di calcio “Mezzetti” , ristrutturato e riqualificato. Nel suo discorso, il primo cittadino ha ricordato la figura di Gianfranco Mezzetti, definendolo “il maestro di tanti ragazzi di allora e uomini di oggi“. Intitolazione che volle dedicare l’ allora assessore Nicola Angelucci, la cui memoria è stata omaggiata oggi dal primo cittadino. “Restituiamo alla città e soprattutto ai giovanissimi una struttura importante per lo sport locale, negli anni purtroppo preda di degrado e vandalismo. L’intervento di ristrutturazione arriva da lontano, da due precedenti amministrazioni, portato poi a compimento, con determinazione ed impegno, dai nostri assessori Gianluca Giammarco e Mauro Tirabassi che ringrazio, insieme ai tecnici, ai professionisti e a tutti coloro che hanno consentito oggi di inaugurare questo impianto sportivo che dobbiamo preservare con cura ed amore. Tutti insieme, perché non bastano le telecamere, occorre il rispetto di tutti affinché resti funzionale e sicuro per i nostri figli. L’invito, inoltre, è al gioco di squadra, come nel calcio, superando le critiche sterili e preconcette e gli individualismi, per costruire insieme il futuro sportivo, e non solo, di Sulmona” ha affermato il sindaco Luca Tirabassi.

“L’intervento di ristrutturazione dell’impianto” spiega il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici Mauro Tirabassi “ha visto un costo pari a 800 mila euro, di cui 700 derivanti dal bando “Sport e Periferie” e 100 mila euro di cofinanziamento del Comune. È un impianto perfettamente funzionante, comprese le docce: i fatti smentiscono le critiche, risibili e pretestuose, delle ultime ore. L’impegno dell’amministrazione sarà quello di andare a migliorare alcune opere come l’impianto di illuminazione. I fatti dunque hanno smentito quelle polemiche che la minoranza ha inutilmente sollevato alla vigilia di questo evento salutato oggi da moltissime persone con gioia“. Conclude il vicesindaco. Dichiara l’assessore allo sport Gianluca Giammarco: “È stata una inaugurazione molto attesa da tanti sportivi e cittadini, ma soprattutto da bambini e ragazzi che finalmente potranno tornare a giocare a calcio nella propria città. Abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo e vogliamo proseguire in questa direzione nel valorizzare lo sport locale. L’inaugurazione di un impianto sportivo non è solo taglio di un nastro, ma un atto indelebile per la nostra Città, un messaggio volto all’apertura verso nuove esperienze di vita, alla competizione, alle vittorie ed alle sconfitte, ad una sana crescita personale dei nostri ragazzi.Un luogo che rinasce è una città che si muove verso il futuro”.

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