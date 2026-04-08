L’AQUILA: ALL’OSPEDALE PARTITO UN IMPORTANTE PROGETTO PILOTA

È partito all’ospedale dell’Aquila il progetto integrato di Antimicrobial Stewardship e Infection Control, con il primo intervento effettuato su un paziente del reparto di Riabilitazione. L’iniziativa rappresenta una fase pilota destinata progressivamente a

estendersi anche agli altri presidi ospedalieri della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Il progetto è fortemente voluto dal Direttore Generale Paolo Costanzi e dal Direttore Sanitario Carmine Viola ed è promosso dalla UOC di Malattie Infettive dell’ospedale dell’Aquila. Il coordinamento è affidato al dott. Alessandro Grimaldi, direttore della UOC di Malattie Infettive e

del Dipartimento Medico della ASL 1, insieme alla dott.ssa Roberta Priore, coordinatrice infermieristica della stessa unità operativa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le strategie di contrasto alle infezioni correlate all’assistenza e alla diffusione di microrganismi multiresistenti, una delle principali minacce per la salute pubblica.

Secondo i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control, in Europa si registrano ogni anno circa 670.000 infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti, responsabili di oltre 33.000 decessi. In Italia si stimano più di 10.000 morti l’anno legati a infezioni sostenute da batteri resistenti agli antibiotici.

“Questo progetto – spiega il sott. Grimaldi – mira in particolare a ridurre la diffusione di microrganismi multiresistenti nei reparti ospedalieri, diminuire l’incidenza delle infezioni da Clostridioides difficile e ottimizzare l’utilizzo degli antibiotici, in linea con le strategie del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza”. Dal punto di vista operativo sono previste consulenze specialistiche nei reparti per la gestione degli screening di sorveglianza dei patogeni a rischio epidemiologico, il supporto alle misure di isolamento e infection control e il monitoraggio delle terapie antibiotiche, con l’obiettivo di garantire trattamenti più appropriati e mirati. L’avvio all’ospedale dell’Aquila rappresenta il primo passo di un percorso che verrà progressivamente esteso agli altri presidi della ASL 1 Abruzzo. Il progetto coinvolge, oltre alla UOC di Malattie Infettive, anche la Direzione Sanitaria di Presidio diretta dalla dott.ssa Giovanna Micolucci, la UOC Farmacia diretta dalla dott.ssa Ester Liberatore e la UOC Laboratorio Analisi diretta dalla dott.ssa Patrizia Frascaria.

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