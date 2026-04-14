L’AQUILA ACCOGLIE GLI STUDENTI PORTOGHESI

Questa mattina, presso la Sala Consiliare di Palazzo Margherita, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha accolto – su delega del Sindaco Pierluigi Biondi – una delegazione di studenti e studentesse provenienti dal Portogallo, nell’ambito di un progetto di scambio interculturale Erasmus+ promosso dall’I.I.S. “Andrea Bafile” dell’Aquila. Il gruppo portoghese proviene dall’Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, situato a Joane, nel Comune di Vila Nova de Famalicão (distretto di Braga), istituto con cui la scuola aquilana ha avviato un percorso di collaborazione internazionale. All’iniziativa hanno partecipato 10 studenti e studentesse dell’I.I.S. “Andrea Bafile”, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, accompagnati dalla docente referente prof.ssa Alessia Onofri, e 12 studenti portoghesi coetanei, tra cui 2 con bisogni educativi speciali, accompagnati dalla docente referente Elisabete Maria Ferreira Marques e dalle assistenti per il sostegno Lucia Alexandra de Oliveira Freitas e Sandra Maria da Costa Ferreira. Durante il soggiorno a L’Aquila, gli studenti portoghesi saranno ospitati dalle famiglie degli studenti aquilani coinvolti nel progetto e prenderanno parte a un programma di attività che prevede, oltre agli incontri istituzionali, visite ai principali luoghi di interesse della città e del territorio. Il progetto si inserisce nel programma europeo Erasmus+, iniziativa dell’Unione Europea dedicata all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, che promuove la mobilità internazionale e la cooperazione tra scuole, università, enti di formazione e organizzazioni giovanili.

“Il programma Erasmus+ rappresenta un’opportunità fondamentale per gli studenti, perché consente di confrontarsi con realtà internazionali, sviluppare competenze linguistiche e culturali e crescere come cittadini europei. Questi scambi promuovono inclusione, apertura e dialogo tra giovani di diverse nazionalità, rafforzando valori condivisi e metodologie didattiche innovative. Un ringraziamento va anche all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, che da anni sostiene e promuove attivamente i programmi Erasmus+, contribuendo alla realizzazione di percorsi di mobilità e scambio internazionale come questo. Il Comune dell’Aquila è fortemente impegnato nel sostenere la mobilità internazionale e la cooperazione educativa, anche attraverso la collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila e con l’Erasmus Student Network. In questo percorso, le giovani generazioni rappresentano una risorsa strategica per costruire una comunità più aperta, dinamica e connessa con l’Europa. L’Aquila è già oggi una città proiettata in una dimensione internazionale, rafforzata grazie al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Ersilia Lancia.

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