Si è tenuto questa mattina in Sala Buozzi, il convegno, organizzato dal Conalpa di Giulianova in collaborazione con l’Assessorato al Verde Pubblico, sulla corretta gestione del patrimonio arboreo cittadino. Iniziativa unica nel suo genere, gli Stati Generali del Verde urbano hanno messo a confronto competenze di alto livello nell’ambito delle tecniche di intervento e della cura del Verde e del paesaggio. Al tavolo dei relatori, introdotti dal Presidente del Conalpa di Giulianova Cristiano Gentile e dall’ assessore al Verde Pubblico Paolo Giorgini, si sono avvicendati Marco Visconti , Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Alessandro Cerofolini , dirigente ministeriale della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il dirigente regionale Francesco Contu, il Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e Urbanistica della Provincia di Teramo Giuliano Di Flavio, l’ architetto del paesaggio Cristiano Del Toro, e Diego Leva, Vicepresidente dell’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Teramo. In avvio dei lavori, ha portato i saluti il dirigente d’Area del Comune di Giulianova Andrea Sisino. In sala erano presenti, tra gli altri, il Vice Sindaco Matteo Francioni, il consigliere comunale Franco Arboretti, il Vice Sindaco di Mosciano Mirko Rossi, il Colonnello Luca Brugnola, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Teramo, l’assessore del Comune di Roseto Zaira Sottanelli, il Presidente dell’ Associazione Guardie Ambientali di Roseto Romano D’ Attanasio, il Comandante della Polizia locale di Campli Fabio Di Vincenzo. Oltre a loro, esponenti di associazioni ambientaliste e culturali, gestori e titolari di aziende vivaiste della provincia di Teramo.Gli interventi hanno inquadrato, in maniera scientifica e non solo “sentimentale”, il problema, complesso e multidisciplinare, legato alla corretta cura, potatura e organizzazione del verde nelle città.

“ Crediamo di aver avviato un dibattito importante – commenta Cristiano Gentile – Questa mattina è stato dimostrato che la gestione del verde urbano è una questione prioritaria in cui ciascuno, dal singolo alle associazioni, dalle Istituzioni alle Amministrazioni, può dare il suo contributo, in senso costruttivo e collaborativo. L’impegno nella salvaguardia del patrimonio arboreo appartiene a tutti. La salute dell’ecosistema non è mai una sfida di parte”. “Ringrazio Conalpa, i comuni, le associazioni e le aziende che hanno aderito agli Stati Generali – sottolinea l’assessore Paolo Giorgini – Stamattina è stato aperto un solco capace di orientare le politiche ambientali locali. La gestione del verde è una questione in continua evoluzione, ma che si fonda su presupposti derivanti da evidenze scientifiche a cui gli enti pubblici e privati devono far riferimento”.

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