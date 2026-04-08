La stagione fieristica di Cielo e Terra passa per il Vinitaly, dove tra il 12 e il 15 aprile 2026 sarà possibile incontrare la proprietà e il management della corporate presso lo Stand E6 della Hall 5. L’appuntamento veronese annuale sarà quest’anno l’occasione di presentare e condividere due esperienze che raccontano perfettamente lo spirito contemporaneo di Cielo e Terra: la capacità di interpretare con successo le nuove tendenze di consumo e la celebrazione della propria storia familiare. Cielo e Terra vuole celebrare le sue radici, dando spazio al Vinitaly ad uno dei suoi più straordinari casi di successo, l’etichetta Freschello: il vino che da trent’anni accompagna generazioni di consumatori. In fiera sarà presentato il restyling della linea spumante Bianco e Rosé Extra Dry (10,5% vol.): la bottiglia si rinnova con un elemento celebrativo dedicato ai 30 anni di Freschello, rappresentato da una medaglia interattiva integrata nel design, che consente al consumatore di accedere a un video di ringraziamento da parte dell’azienda.

Nato negli anni Novanta con l’obiettivo di offrire un vino leggero, diverso e sicuramente lungimirante per quei tempi, Freschello è diventato nel tempo un vero fenomeno della grande distribuzione italiana. Ancora oggi rappresenta il vino più venduto nella GDO nazionale (dati Circana 2025, categoria Bottiglie 750 ml), grazie ad una formula vincente che coniuga freschezza, leggerezza e grande versatilità. Nelle parole di Pierpaolo Cielo, vice presidente con delega al commerciale e marketing “Freschello, nasce da una idea di mio padre, Piergiorgio, sempre alla ricerca di segmentare il mercato per trovare nuovi spazi di crescita, ed è oggi un vino transgenerazionale, capace di intercettare i nuovi gusti dei consumatori e di adattarsi a modalità di consumo sempre più informali e conviviali. Dopo 30 anni continua a incontrare il favore di un pubblico ampio; in questo senso, negli ultimi due anni abbiamo creato una campagna di comunicazione con un testimonial virtuale, Fresh Kello, che esprime da un lato lo spirito popolare, dall’altro originalità e innovatività. Infine, Freschello promuove la campagna Ever Young – Ever Fresh, per sostenere giovani stagisti nella creazione dei contenuti social.”

@ RIPRODUZIONE RISERVATA