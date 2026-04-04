BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA: NUOVO DIRETTIVO

È stato presentato oggi il nuovo direttivo interregionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, presieduto da Antonio Di Marco. Un organismo composto da dieci membri, tra sindaci e assessori dei comuni certificati, chiamato a rafforzare la rete dei borghi e a promuovere una strategia condivisa di valorizzazione territoriale. All’interno del nuovo assetto, Massimo Tiberini è stato eletto rappresentante regionale nel direttivo nazionale, mentre Roberto De Socio ricoprirà il ruolo di vicepresidente dell’associazione. “Il direttivo avrà il compito di coordinare le attività, promuovere il territorio e favorire sinergie tra comuni, enti e istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare progetti capaci di valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale dei borghi – illustra il presidente Antonio Di Marco – . Tra le novità più rilevanti, l’assegnazione al Comune di Bugnara dell’Archivio nazionale dei Borghi più belli d’Italia, un riconoscimento importante che porterà visibilità e nuove opportunità di crescita turistica, culturale ed economica per l’intero territorio. Far parte della rete dei borghi certificati significa anche rispettare standard qualitativi precisi: i comuni aderenti sono chiamati a garantire servizi, accoglienza e proposte coerenti con i criteri previsti dallo statuto nazionale, a tutela dell’autenticità e della qualità dell’offerta”.

Nel corso della presentazione è emersa con forza la volontà di rafforzare il senso di comunità e la collaborazione tra territori. Giovanni Mastrogiovanni (Scanno) ha parlato di “un’appartenenza che va oltre i confini geografici”, mentre Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni) ha evidenziato il valore del lavoro condiviso e il contributo distintivo dei borghi costieri. Mario Giannantonio (Anversa degli Abruzzi) ha sottolineato il ruolo dell’associazione nella promozione integrata di cultura e turismo, richiamando anche esperienze di collaborazione come quella con la Giostra Cavalleresca di Sulmona. Alba Castorani (Pettorano sul Gizio) ha infine valorizzato l’identità dei territori, tra eccellenze enogastronomiche e patrimonio naturalistico. “Abbiamo costituito anche il Comitato legislativo, presieduto da Fabio Caravaggio, con l’obiettivo di elaborare proposte normative e strumenti concreti a sostegno dei borghi certificati – conclude Di Marco – . Tra le priorità, la definizione di una legge regionale di riferimento capace di sostenere le attività amministrative e rafforzare le politiche di promozione. Il nostro impegno, è consolidare la rete dei borghi, valorizzarne le identità e costruire nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Vogliamo rafforzare la collaborazione tra comunità, istituzioni e associazioni, continuando a far conoscere e apprezzare le eccellenze dei nostri territori anche oltre i confini regionali”.

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