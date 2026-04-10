AD ORTONA CELEBRATA LA FESTA DEL MARE

Si è celebrata questa mattina, presso il Porto di Ortona, la “Giornata del Mare”, istituita dal Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – “Codice della nautica da diporto”, con l’obiettivo di sviluppare, nelle giovani generazioni, la cultura del mare quale risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. All’evento, organizzato dalla Capitaneria di porto di Ortona, hanno partecipato oltre 60 studenti appartenenti a varie classi dell’Istituto Nautico “L. Acciaiuoli” di Ortona. Dalla posizione privilegiata del molo sud, gli alunni hanno assistito a tutte le fasi dell’esercitazione antincendio realizzata per l’occasione: è stato simulato un principio di incendio a bordo di una unità da diporto ormeggiata presso il Circolo nautico, con la presenza di un naufrago, gettatosi in mare per sfuggire alle fiamme.

Immediato l’intervento di tutte le forze di soccorso coinvolte: la motovedetta SAR CP885 e i Vigili del Fuoco del Comando di Chieti sono intervenuti per estinguere l’incendio; la Croce Rossa, con l’impiego della moto d’acqua in dotazione, ha effettuato il recupero del naufrago, cui ha prestato soccorso il personale sanitario dell’Asl-118, coadiuvato dalla locale Protezione Civile. Infine, l’unità “Sgombro” della Servimar, concessionaria del servizio antinquinamento in ambito portuale, ha posizionato delle barriere galleggianti per contenere eventuali idrocarburi fuoriusciti dall’unità incendiata. Terminata l’esercitazione, gli studenti hanno potuto cimentarsi con le tecniche di manovra a bordo della nave scuola “San Tommaso” e le connesse attività marinaresche, grazie al contributo del Gruppo Ormeggiatori di Pescara e Ortona. Nell’ambito dell’iniziativa si sono svolti anche gli “Italian Port days”, organizzati dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale che, unitamente al personale della Capitaneria di porto, ha accompagnato gli studenti alla scoperta delle infrastrutture portuali e delle connesse attività commerciali che vi si svolgono.

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