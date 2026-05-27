VISITA DEL PREFETTO DI CHIETI AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI

Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto della Provincia di Chieti, S.E. Dott.ssa Silvana D’AGOSTINO, accompagnata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Chieti, Col. Cosimo Damiano DI CARO, si è recata presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” per una visita istituzionale. L’Autorità, accolta dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Gianluca FEROCE, ha incontrato il personale della sede unitamente a una rappresentanza dei militari in servizio presso i reparti territoriali della provincia, nonché dei colleghi in congedo dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) e dell’ANFor (Associazione Nazionale Forestali). Nel corso dell’incontro, il Prefetto D’AGOSTINO ha ringraziato l’Arma per la dedizione, lo spirito di servizio e la professionalità che esprimono quotidianamente i Carabinieri in favore di tutte le comunità, sottolineando le principali caratteristiche distintive che hanno sempre contraddistinto la “Benemerita”: la capillarità, ossia la presenza “molecolare” sul territorio, che nella provincia teatina registra 46 Stazioni Carabinieri competenti su 104 comuni. La celerità negli interventi, assicurata, tramite le chiamate al 112, nei grandi centri urbani così come nei più piccoli e remoti paesi, soprattutto con riguardo ai reati più diffusi e pervasivi quali le truffe agli anziani e le violenze contro le c.d. “fasce deboli”. Il Prefetto di Chieti, infine, ha riconosciuto la spiccata coscienza informativa che caratterizza i componenti delle Stazioni Carabinieri, attitudine che consente loro di essere sempre aggiornati sull’andamento delle locali dinamiche sociali, criminali ed economiche e di porsi, pertanto, come imprescindibili e preziosi interlocutori per ogni rappresentante di Ente Locale sul territorio.

La visita ha offerto l’opportunità al Generale FEROCE di illustrare all’Autorità di Governo l’organizzazione generale, le funzioni e le peculiarità degli assetti della Linea territoriale, dell’Organizzazione speciale e del comparto dei Carabinieri Forestale, con particolare riferimento all’Abruzzo. L’incontro si è concluso con la tradizionale dedica sul libro d’onore, quale segno ufficiale di

gratitudine verso i Carabinieri tutti della Legione oltre che di testimonianza storica del passaggio dell’illustre Personalità.

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