Si è svolta questa mattina, nella cornice della Sala Consiliare del Comune di Montesilvano, la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso Nazionale di Fotografia sul tema “Le Api e la Biodiversità”. L’iniziativa, riservata alle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado e aperta a tutti gli istituti scolastici della Regione Abruzzo, è stata interamente dedicata alla memoria di Donatantonio De Falcis, indimenticato presidente del Lions Club Montesilvano scomparso tre anni fa. ​Alla solenne cerimonia di consegna di premi e attestati, hanno preso parte il Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l’assessore alla Cultura Corinna Sandias, la presidente del Lions Club Montesilvano Rosa De Fabritiis e la fondatrice storica del club, Memena. Presenti per l’occasione anche la moglie Giusy e la figlia Eleonora del compianto De Falcis, oltre ai rappresentanti Lions Mauro Giangrande, Natalina Ciacio, Alessio Carletti, Carlo D’Angelo e Lanfranco D’Agostino. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di studenti che, attraverso l’obiettivo fotografico, hanno saputo cogliere l’importanza vitale delle api e della tutela ambientale.

​Il primo cittadino ha espresso grande emozione per il successo dell’iniziativa e per il valore civile e formativo del concorso:”Nel ricordo di Donatantonio De Falcis, amico e persona splendida che porto sempre nel cuore, ringrazio la moglie e le figlie per la presenza e l’impegno costante e, con loro, l’associazione Lions di Montesilvano per farsi promotori di questa bellissima opportunità per i ragazzi. Un concorso fotografico incentrato sul mondo delle api e sulla biodiversità, a ricordo di un uomo che ha dato tanto al territorio. Con la sua laurea in Agraria, uomo sensibile e altamente competente in materia, ha sempre portato avanti attività di sensibilizzazione sui temi della pace, della solidarietà e dell’amicizia. Nel ricordare Donato e il suo grande operato, voglio ringraziare i ragazzi che hanno partecipato, le famiglie che li hanno sostenuti, i dirigenti scolastici e gli insegnanti. A tutti, i miei più sentiti complimenti per i meravigliosi scatti. A vincere, oggi, sono tutti i ragazzi che con la loro sensibilità e partecipazione, hanno contribuito a lanciare un messaggio di salvaguardia e attenzione verso le api e l’ambiente. Come amministrazione, siamo sempre pronti e ben lieti di accogliere iniziative così belle e significative. Ricordarlo oggi, insieme alla sua amata famiglia in una sala consiliare pullulante di ragazzi, è stato il modo più bello di sentirlo ancora vicino a noi.”

Di seguito l’elenco ufficiale dei giovani fotografi premiati durante la mattinata:

​Scuola Secondaria di 2° Grado

​1° Premio: Mattia Dirodi (Liceo D’Ascanio)

​2° Premio: Mariaelena Falcone (I.I.S. Algeri Marino)

​3° Premio: Sofia De Vincentiis (Liceo D’Ascanio)

​Scuola Secondaria di 1° Grado (Ex Scuole Medie)

​1° Premio: Lu Xinguo (Sec. di 1° Grado – Nereto 1C)

​2° Premio: Leonardo Santomo (Sec. di 1° Grado – Nereto 1C)

​3° Premio: Gabriella Paolini (Sec. di 1° Grado – Nereto 1B)

​Premio Social (Maggiori visualizzazioni sul web)

​Francesca Ferrante (1°C Nereto-Sant’Omero)

​Rachele D’Amario (1°B Nereto-Sant’Omero)

​Piergiuseppe Vignoli (1°B Nereto-Sant’Omero)

Premio Disegno Fotografico

​(Opera attinente al tema, realizzata graficamente e presentata al concorso tramite scatto fotografico)

​1° Premio: Laboratorio “Mondo a Colori” – Istituto Tecnico Alessandrini di Montesilvano Titolo dell’opera: “Un alveare di unicità”.

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